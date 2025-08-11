Roberto Carlos Rey, experto en tecnologías aplicadas a la salud, contundente: “Es un puente con el paciente, no un muro frente a él”

Roberto Carlos Rey (Rosario, Argentina, 1981) procede de una familia ligada a la banca, “que me inculcó la disciplina del largo plazo”, me dice. Orientó su formación de base en la electrónica, sus posgrados en comercio exterior y las relaciones internacionales y obtuvo en la Universidad Europea la titulación de experto en tributación y planificación fiscal.
Su afición por la aeronáutica le llevó a hacerse piloto privado de aviones y después a graduarse como piloto comercial de helicópteros. La náutica, la pesca y el contacto con la vida silvestre completan “esa necesidad constante de horizontes abiertos”, en sus propias palabras.
Reside en Tenerife desde 2019, dirige Safe Hands, consultora especializada en atracción de inversiones y, desde agosto de 2023, es cofundador y ceo de Diagnóstica Europa. Es miembro de la junta directiva de CEOE Tenerife y participa activamente en actividades de CEST, AJE Tenerife, MAD e-Health, Barcelona Health Hub, SEDISA y en el programa Business Ambassador, de Proexca.
Dice que “mi hilo conductor es conectar talento, capital y tecnología para que la salud sea más accesible y próxima”.
-¿Se sigue innovando en telemedicina?
“Rotundamente, sí”.
-Cuéntame.
“En realidad, mi empresa nació para derribar la barrera física que separa al médico del paciente”.
-¿De qué dispositivos disponen para eso?
“Integramos dispositivos médicos digitales certificados –cámara 4K, otoscopios, dermatoscopios, pulsiómetros, ecógrafos portátiles, entre otros—, en una plataforma propia que combinará, en un futuro próximo, big data clínico, analítica predictiva y algoritmos de ayuda a la decisión”.
– Parece ciencia ficción.
“El resultado es una consulta híbrida en la que el profesional dispone, en tiempo real, de datos objetivos y el paciente recibe un diagnóstico riguroso, sin desplazamientos innecesarios”.
-Ustedes han montado cabinas de diagnóstico en estaciones de trenes y aeropuertos. ¿Qué pretenden?
“Nuestros Health Point son puntos autónomos de atención sanitaria emplazados en nodos de alto tránsito”.
-¿Eficaces?
“Por supuesto. Democratizan el primer nivel asistencial y realizan chequeos rápidos, seguimiento de patologías crónicas, otorgan certificados de aptitud para viajes y conducción e incluso pueden realizar consultas urgentes con especialistas. En menos de diez minutos el usuario toma sus constantes vitales, captura una imagen dermatológica, por ejemplo. Y toda esa información viaja, cifrada, a su historia clínica interoperable, a la cual se podrá acceder desde su teléfono móvil una vez terminada la sesión”.
-Lo más importante es el software que han creado, ¿no?
“Claro, así es. Una plataforma SaaS desarrollada íntegramente “in house”.
-¿En qué consiste?
“Pues con arquitectura edge-cloud procesa señales en los equipos y almacena en la nube, lo que nos da latencias de milisegundos y escalabilidad global. La interfaz, diseñada bajo principios de accesibilidad, se integra por API con aseguradoras, redes hospitalarias y administraciones públicas, de manera sencilla y segura, permitiendo una inter operatividad sin tener la necesidad de duplicar sistemas ni de realizar grandes inversiones en desarrollo”.
-¿Es eficaz, entonces, el diagnóstico a distancia?
“Lo medimos sobre tres ejes: precisión clínica, tiempo de respuesta y satisfacción del paciente”.
-¿Con qué resultados?
“En nuestros sistemas pilotos la concordancia diagnóstica con la consulta presencial supera el 97%. El lead time entre la toma de muestra y el informe validado bajó de 72 horas a 18 minutos, comparado con otros sistemas de telemedicina asincrónicos. Y el Net Promoter Score se sitúa por encima de los 86 puntos. La combinación de datos objetivos e interacción audiovisual mantienen el rigor y el vínculo humano. Desde luego, el mayor de los efectos de impacto es la posibilidad de acceder a una consulta con un médico especialista sin tener que trasladarse el paciente”.
-¿Cuántas especialidades cubren sus sistemas de medicina a distancia?
“Los equipos fueron diseñados por profesionales de la salud, pensando en dotarlos de dispositivos que pueden entregar datos para la mayor cantidad de especialidades. Y entre las que más se requieren: medicina familiar, cardiología, medicina interna, dermatología, endocrinología, neumología, oftalmología, otorrinolaringología, ginecología, urología, pediatría, psicología clínica, nutrición y enfermería especializada en heridas crónicas. Cada una dispone de protocolos y de instrumental validado que garantizan trazabilidad y estandarización”.
-¿Es totalmente fiable la telemedicina?
“Depende de la calidad de los datos, de la competencia profesional y de la ciberseguridad”.
-¿Ustedes lo consiguen?
“Integramos dispositivos médicos digitales profesionales con calificación CE-MDR y FDA de marcas mundiales, que los profesionales de la salud emplean en sus consultas habituales; formamos tanto a los profesionales que operan los equipos, como a los médicos en habilidades clínicas digitales; y operamos bajo la certificación ISO 27001. Así conseguimos mantener un margen de error comparable –e incluso inferior— al de la práctica presencial”.
-¿A quiénes va destinado el famoso software que ustedes comercializan?
“Es el modelo B2B2C. Lo licencian hospitales públicos para descongestionar las urgencias, las aseguradoras que buscan pólizas diferenciadas basadas en prevención, las corporaciones con programas de salud laboral y las administraciones que deben cubrir islas o zonas rurales sin infraestructuras sanitarias. Al profesional le proporciona un entorno de trabajo virtual; al gestor, dashbords clínicos en tiempo real; al paciente, una única pasarela para su historial y seguimiento. Damos una cobertura 360, ya sea para el cliente, el operador y el usuario final”.
(Roberto Carlos Rey ha trabajado, y trabaja, con el equipo del profesor Maynar y me está hablando de una medicina novedosa, que logra que el paciente siga en casa, también la descongestión del sistema público de salud y me habla de una variedad de tecnologías novedosas derivadas de la telemedicina que realmente asombra. Me dice que eligió Canarias para vivir porque aquí se está bien, con una adecuada fiscalidad para los negocios y con una tranquilidad casi absoluta. Se me ocurre preguntarle por las tecnologías sanitarias más novedosas y me quedo con la boca abierta).
“Edge computing clínico para procesar señales biométricas in situ. Gemelos digitales de pacientes que proyectan la evolución clínica a partir de datos longitudinales. Ultrasonido portátil con IA, que genera informes semiautomatizados. Blockhain para gestión de consentimientos: el paciente decide quién, cuando y para qué se accede a sus datos. Realidad aumentada en rehabilitación, con feed back háptico para ejercicios domiciliarios. E IoT en dispositivos médicos, una red de dispositivos médicos conectados a Internet que recopilan y comparten datos de salud a través de la nube”.
-¿La medicina a distancia resta humanidad en la relación médico-paciente?
“La tecnología es un puente, no un muro”.
-Tocado.
“Resta humanidad si se interpone sin propósito. La incrementa cuando libera tiempo clínico de valor. Un cardiólogo que accede al ritmo cardiaco del paciente en tiempo real en la video consulta no deshumaniza la relación, sino que la profundiza. Convierte la atención en acompañamiento continuo. En nuestro caso, los pacientes son asistidos por un auxiliar o enfermero que opera los dispositivos y esto permite mejorar el vínculo con ellos”.
-¿Cuándo entraremos de lleno en la medicina a distancia?
“Ese Rubicón ya lo hemos cruzado”.
-¿Por qué?
“Tras la pandemia, los actos tele médicos superan ya el 30% en varios sistemas de salud europeos. El despliegue masivo vendrá con la interoperabilidad regulatoria –European Health Data Space—y modelos orientados a la descentralización. Canarias, en su condición de archipiélago, es un laboratorio natural para demostrarlo. La doble insularidad, la gran dispersión poblacional e incluso la concentración de profesionales en las islas capitalinas y en las capitales insulares reúnen las condiciones ideales para la incorporación de las soluciones del ecosistema digital de Diagnóstica Europa”.
-Recientemente, ustedes fueron portada en este periódico por una video consulta entre Canarias y Mauritania. ¿Un éxito?
“Rotundo. Este primer éxito confirma que nuestra solución puede cerrar la brecha de especialistas en el Sahel y consolida a Canarias como plataforma sanitaria atlántica de referencia, permitiendo diversificar la economía local y poner en valor el talento canario”.
(Recordemos el hito médico aludido. El 5 de agosto pasado se realizó la primera video consulta con un MultiDiagnóstica entre el Hospital Universitario San Roque de Las Palmas (HUSR) y la Clinique du Diabète et des Maladies de la Thyroide de Nouakchott, un hito inaugural del programa piloto de tres meses en África Occidental de la empresa de la que es ceo Roberto Carlos Rey. A las 12 horas de Canarias se comenzó con la atención a una paciente. La sesión duró 18 minutos y 34 segundos y permitió que la doctora Isabel León Suárez, dermatóloga del HUSR, confirmara el diagnóstico de vitíligo en una paciente mauritana de 32 años, asistida in situ por el doctor Ahmed Bakar Teiss, quien llevó adelante exámenes con los dispositivos médicos digitales, al requerimiento de la profesional del HUSR).
-¿Cuál es ahora el objetivo?
“Alcanzar al menos 60 video consultas antes de octubre, incorporar las especialidades de cardiología, urología y oncología, para con ello poder consolidar el modelo de servicios a ofrecer al sector público y privado de Mauritania”.
-Parece que el sistema se impone.
“Hoy contamos con más de 25 clientes en Latinoamérica y 130 equipos en funcionamiento, permitiendo a personas ser atendidas y diagnosticadas por especialistas de forma remota. Y esto es posible gracias a profesionales comprometidos como el profesor Manuel Maynar, PhD, las profesoras Carmen Rubio y Yurena Rivero y el doctor Admed Bakar Teiss”.
-Enhorabuena.