Sanidad tiñe de rojo el mapa de Canarias por la ola de calor: los municipios, isla por isla, con mayor riesgo para la salud

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), tras la actualización de las previsiones aportadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), eleva a rojo en toda la isla de Lanzarote el nivel de riesgo para la salud por el actual episodio de temperaturas extremas con potencial riesgo en la salud.
Con respecto a los avisos de riesgo en vigor actualmente en las islas de La Palma, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, se prolongan, al menos, hasta el día 14 de agosto.
Aviso nivel rojo (riesgo alto)
Gran Canaria.- zona de Cumbres: Tejeda y Vega de San Mateo, zona de Este, oeste y sur: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo.
Fuerteventura.- Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje.
Lanzarote.- Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza.
Aviso nivel naranja (riesgo medio)
Tenerife.- zona Área metropolitana: Candelaria, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte y Tegueste.
La Palma.- zona Cumbres: El Paso.
Aviso nivel amarillo (riesgo bajo)
Tenerife.- zona Norte: Buenavista del Norte, Garachico, La Guancha, Icod de los Vinos, Matanza de Acentejo, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, El Sauzal, Los Silos, El Tanque y La Victoria de Acentejo; zona Este, sur y oeste: Adeje, Arafo, Arico, Arona, Fasnia, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, San Miguel de Abona, Santiago del Teide y Vilaflor de Chasna.
Gran Canaria.- zona Norte: Agaete, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Santa María de Guía, Teror y Valleseco.
La Palma.- zona Este: Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo; zona Oeste: Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Tazacorte y Tijarafe.