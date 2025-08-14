Santa Cruz organiza conciertos, talleres y cine de verano durante sus fiestas populares: todas las proyecciones

Santa Cruz de Tenerife ofrece una variada agenda cultural y popular para los próximos días, con propuestas para todos los públicos. La música será la protagonista en la Sala de Arte Los Lavaderos con el ciclo “Lavaderos Live Music”, que contempla la actuación de Telúrica Free Experience. Por otro lado, TEA Espacio de las Artes acogerá un taller de arte óptico para los más jóvenes y proyecciones de cine, incluyendo el clásico “Tarde de perros” y el nuevo drama de Hong Sangsoo, “En la corriente”.
Los festejos populares también tendrán su espacio con las fiestas de Taganana, la celebración boliviana de la Virgen de Urkupiña en el Barrio de Salamanca y las fiestas en Roque Negro. Además, la programación de verano para los más jóvenes continúa con un taller de diseño de videojuegos, mientras que las familias podrán disfrutar de una sesión de cuentacuentos en la Biblioteca Municipal Central.
El “Lavaderos Live Music” tiene este jueves una nueva cita a partir de las 20:30 horas en la Sala de Arte Los Lavaderos. La propuesta de esta semana se basa en la magia escénica de Telúrica Free Experience, un proyecto artístico único que combina música, danza, poesía y dramaturgia para ofrecer espectáculos que trascienden lo convencional. Con los talentos artísticos de la italiana Federica Farace -actriz, cantante y bailarina- y los canarios Rubén Díaz -guitarrista, compositor, arreglista, productor y periodista- y Antonio Lorenzo -violinsta- como protagonistas, esta experiencia inmersiva cautiva los sentidos y conmueve el alma.
Tenerife Espacio de las Artes TEA organiza este jueves la “Minitarde de pintura con relieve y truco” en donde la obra de Eduardo Gregorio Construcción cinética, es el punto de partida para mostrar a los participantes los trucos visuales que, con la combinación de colores y formas geométricas, se pueden conseguir en una obra plástica. El manejo y la contraposición de piezas de madera pintadas, como las que Gregorio utiliza en la obra que se utilizará como punto de partida de la actividad, son la base para la creación en el taller.
Los colores, la luz, la combinación de formas geométricas y el ordenamiento sistemático, pero también la creatividad, se complementan en esta actividad para descubrir la originalidad y posibilidades del arte óptico en un taller en el que lo lúdico es creativo. La cita con la “Minitarde de pintura con relieve y truco” es de 16:30 a 19:30 horas.
Este jueves, a las 19:00 horas, se proyecta en TEA dentro del ciclo de cine de verano ,el filme “Tarde de perros”, de Sidney Lumet. Basada en hechos reales, esta electrizante cinta protagonizada por Al Pacino y John Cazale se adentra en el asalto a un banco convertido en una inesperada protesta social. Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. Versión original con subtítulos en español.
Esta joya del cine estadounidense de los años 70 arranca cuando unos delincuentes de poca monta deciden atracar la sucursal de un banco de Brooklyn. Sin embargo, debido a su inexperiencia, el robo, que había sido planeado para ser ejecutado en apenas diez minutos, se convierte en una trampa para los atracadores y en un espectáculo para la televisión en directo.
El museo TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde el viernes 15 hasta el domingo 17, a las 19:00 horas, En la corriente (Suyoocheon, 2024), la última joya del aclamado director surcoreano Hong Sangsoo, quien además de dirigir y escribir el guion de este filme también es el responsable de su música. La película sigue a un veterano actor y director que es invitado por su sobrina a dirigir una obra de teatro en un festival universitario femenino, con la destacada actuación de la actriz Kim Min-hee, premiada en Locarno y Gijón.
Este drama con toques de teatro, que cuenta en su reparto con Kwon Hae-hyo, Cho Yun-hee, Ha Seong-guk y Park Mi-so, explora las relaciones humanas, la búsqueda de significado y la belleza en lo cotidiano. En la corriente se podrá ver en versión original en coreano con subtítulos en español. No recomendada para menores de 12 años.
Fiestas populares
Taganana, a través de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Las Nieves, celebra sus fiestas populares del 18 de julio al 16 de agosto. En la recta final de las fiestas, este jueves 14, tendrá lugar una verbena popular, mientras que el viernes se realizará una procesión y una exhibición de fuegos artificiales. Finalmente, el sábado se realizará la tradicional vuelta al pueblo de parranda. Además, con motivo de la declaración de alerta por altas temperaturas de los últimos días, fueron suspendidas las actividades del pasado fin de semana -cine de verano, torneo de envite y Fiesta del Agua infantil- que se recuperan en estos tres días.
La comunidad boliviana de Santa Cruz de Tenerife celebra en el Barrio de Salamanca la festividad en honor a la Virgen de Urkupiña. El viernes, día de la víspera, se oficiará una misa a las 18:00 horas, seguida de una ofrenda de bailes folclóricos en la Plaza Francisco Hernández Barroso.
Los actos centrales tendrán lugar el sábado 16 de agosto con la Santa Misa a las 11:00 horas, seguida de una emotiva procesión con la imagen de la Virgen de Urkupiña por las calles del Barrio Salamanca, acompañada por las tradicionales danzas folclóricas. A partir de las 14:00 horas, la celebración se trasladará a la plaza de la Parroquia de Fátima, donde unos 350 bailarines ofrecerán un gran espectáculo de danzas en honor a la Virgen.
La Asociación de Vecinos Nube Gris del barrio de Roque Negro organiza este viernes, 15 de agosto, la Fiesta de las Lavanderas, que dará inicio a las 11:00 horas; mientras que en horario de tarde, entre las 16:00 y las 24:00 horas, se llevará a cabo un Festival Folclórico. Ambas actividades se realizarán en la plaza Roque Negro.
Distrito Joven
Este jueves, la programación de verano del Distrito Joven se centra en el Taller Diseño de Videojuego, que se desarrolla en la Casa de la Juventud Mascareño a partir de las 17:00 horas. Los participantes aprenderán conceptos básicos de diseño de personajes, creación de niveles y mecánicas de juego utilizando herramientas accesibles para dar forma a sus ideas y convertirlas en proyectos. El taller fomentará el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la creatividad, habilidades fundamentales en el mundo actual y, además, se trabajará en equipos, promoviendo la colaboración y la comunicación entre los asistentes.
Bibliotecas municipales
La Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz acoge una nueva sesión del ciclo Cuentos en Familia este jueves: “Cuentos de mis islas” de Fidel Galbán. La apuesta escénica del autor está repleta de cuentos tradicionales, cuentos originales, cuentos musicales y muchas, muchas canciones que convierten esta sesión, en una experiencia llena de ritmo, poesía y color. Como ya es costumbre en el estilo narrativo de Fidel Galbán, el uso de objetos y títeres hacen más cercana y mágica la comunicación con el niño y con la familia. El inicio de esta iniciativa está fijada para las 17:00 horas.