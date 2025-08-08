Santa Cruz suspende el Rastro y lanza un importante mensaje a quienes vayan a Las Teresitas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) como respuesta a la declaración de alerta máxima por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales emitida por el Gobierno de Canarias, y a la actualización del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) por parte del Cabildo.
La activación, formalizada mediante decreto de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, conlleva la suspensión de todas las actividades municipales al aire libre a partir de las 08:00 horas del sábado 9 de agosto, incluidas las deportivas, culturales y el tradicional Rastro dominical.
Entre las medidas adoptadas se prohíbe la estancia y el tránsito por pistas forestales del municipio, así como el acceso al parque de Las Mesas, que ya mantenía cerrados sus fogones desde el pasado miércoles. Estas restricciones permanecerán vigentes hasta el final de la situación de alerta.
Además, el Ayuntamiento recuerda que se mantienen las prohibiciones generales ya vigentes por parte del Cabildo, entre ellas:
- Encender fuego en zonas exteriores
- Utilizar fogones o cocinas de gas
- Fumar en áreas recreativas
- Usar pirotecnia
- Operar maquinaria que pueda generar chispas
- Realizar actividades cinegéticas o aprovechamientos forestales
- Circular con vehículos a motor por pistas forestales con fines recreativos
Recomendaciones sanitarias
Ante la previsión de que las temperaturas alcancen entre 41 y 44 grados en puntos del interior de las Islas, y que las mínimas no bajen de los 25 a 30 ºC durante la noche en zonas de medianías y áreas altas, el consistorio reitera la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Se insiste en evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día, y mantener una hidratación adecuada. También se desaconseja realizar ejercicio físico intenso, y se recuerda que no deben dejarse menores, personas mayores o animales en el interior de vehículos.
Atención si vas a Las Teresitas
Desde el área de Movilidad, se prevé un aumento de la afluencia a las playas del municipio, especialmente a Las Teresitas, por lo que se recomienda el uso del transporte público.
Además, el Ayuntamiento facilita información en tiempo real sobre el nivel de ocupación de los aparcamientos, a través de su web oficial, tanto del estacionamiento de cabecera (355 plazas) como del ubicado junto a la arena (963 plazas).
También se recuerda que los paneles dinámicos de acceso a la playa funcionan especialmente en fines de semana y festivos con buena climatología, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir las colas en el entorno costero.