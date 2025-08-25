el jardÍn

Santy Elías, el youtuber que “imita” el acento canario: “No llevo ni dos hora y ya soy de Canarias”

Rodeado de jóvenes canarios, el creador de contenido exagera expresiones típicas de las Islas
El youtuber e influencer Santy Elías, nacido en Paraguay y afincado en España desde niño, ha vuelto a generar repercusión en redes sociales con uno de sus últimos vídeos, en el que imita con humor el acento canario bajo el título: “Tu amigo el que acaba de llegar a Canarias”.

En la grabación, rodeado de jóvenes canarios, el creador de contenido exagera expresiones típicas de las Islas, provocando las risas de quienes le acompañan. “Chacho, qué calor hace”, “muchacho, vamos a comer unas papas con mojo” o llamar “cholas” a las chanclas son algunas de las frases que utiliza, generando un divertido contraste que le lleva a ser interpelado con un: “¿Por qué hablas así?”.

Conocido por su estilo cercano y su capacidad de parodiar acentos y situaciones cotidianas, Santy Elías ha vuelto a conectar con su audiencia, esta vez apelando a la identidad y el humor canario, lo que ha provocado una oleada de comentarios de usuarios que se sienten identificados con las expresiones que utilizó.

Elías describe el contenido: “No llevo ni dos horas y ya soy de Canarias”, frase que ha contribuido a que la publicación se viralice rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram.

