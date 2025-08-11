Se infiltra en un grupo de guiris para ver qué opinan de Tenerife y lo que lee la deja sin palabras: “O sea, es incompatible”

La creadora de contenido Ana Pology (@anapologyx) ha compartido en TikTok un vídeo en el que relata su experiencia tras infiltrarse en un grupo de chat integrado por turistas extranjeros que han visitado o planean visitar Tenerife. Su objetivo era conocer de primera mano qué opinan y cómo comentan lo que está ocurriendo actualmente en las Islas.
Según explica, primero quiso saber si estaban informados sobre el problema de las aguas fecales. Relata que varias personas coincidieron en que habían tenido molestias estomacales tras visitar Tenerife, pero solo una afirmó haber investigado y atribuyó la causa al mar. Otros participantes comentaron que “si nadie hace pis en el mar durante un par de días, estará todo bien otra vez”.
Uno de los mensajes apuntaba que el problema en cierta playa se debía a que el agua no fluye correctamente por los rompeolas artificiales, mientras que las playas cercanas “siempre se ven limpias”. Otros insistieron en que “solo son microalgas” y negaron la presencia de aguas fecales. La tiktoker añade que únicamente encontró un reportaje de un canal francés sobre el tema.
En cuanto a las manifestaciones recientes en Canarias, la conversación en el chat fue más extensa. Entre las frases más repetidas estaba: “La Isla no es nada sin el turismo” o “quieren tu dinero, no pueden tenerlo de ambas maneras”. En este último caso, un usuario se refería a que no se puede, según su opinión, “tener el dinero de los turistas y exigir nuestro bienestar”. “O sea, es incompatible”.
Algunos participantes afirmaron que, si al viajar no se sienten bienvenidos, prefieren ir a otro destino. Uno incluso aseguró que iba a reservar para Tenerife ese fin de semana, pero que finalmente llevaría sus “55.000 libras” a otro lugar. Otros comentarios señalaban que “los manifestantes son en su mayoría funcionarios” que no dependen del sector turístico y que “si se reducen los ingresos de los turistas, el Gobierno tendría que hacer despidos masivos”.
En el mismo hilo, una persona defendió que Tenerife “no ha colapsado” y que el turismo “crea empleos, no pobreza”, añadiendo que los visitantes “no están comprando casas, sino que se quedan en hoteles”.
Ana Pology comenta que no le sorprenden estas opiniones, ya que “es exactamente lo que dicen los medios de comunicación británicos”. Prueba de ello es un extracto de un canal inglés que la creadora de contenido adjunta, en el que el presentador se pregunta por qué en Canarias se protesta contra la construcción de nuevos hoteles. “La mayoría de Tenerife no está desarrollada… sería beneficioso que vinieran turistas, pagaran impuestos, contribuyeran a la economía local y se construyera más infraestructura gracias a ese flujo de dinero”, afirma convencido el presentador.
