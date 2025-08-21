Se tatúa el logotipo de una aerolínea para conseguir “algunos vuelos gratis”: “Mi próximo destino, Tenerife”

Craig Hicks, de Telford, Shropshire, llevará para siempre las palabras “Nothing beats a Jet2 holiday” (Nada supera unas vacaciones con Jet2) en su brazo derecho después de tatuárselas el 6 de agosto en homenaje a su aerolínea favorita.
Este conductor de ambulancias de 37 años afirma ser un “gran fan” de la aerolínea, que comenzó a operar en 2003 y ha acumulado un gran número de seguidores en las redes sociales gracias a su pegadiza sintonía, que utiliza la canción Hold My Hand de la estrella del pop Jess Glynne.
El llamativo tatuaje muestra el eslogan en mayúsculas, con el logotipo de Jet2 ampliado y en el rojo característico de la aerolínea, justo debajo del codo, con lo que el turista espera ganarse algunos vuelos gratuitos con la compañía en el futuro.
Sin embargo, algunos podrían sugerir que se trata de un plan fallido: Craig pagó 300 libras por el tatuaje con el fin de llamar la atención de los peces gordos de Jet2… que aún no han dado muestras de querer contactar con él.
Craig, cuyo próximo viaje es a Tenerife con la aerolínea, dice que ha viajado al extranjero “docenas” de veces con ella y que sus seres queridos están tan encantados con su nuevo tatuaje como él.
El hombre dice que la idea del tatuaje surgió en un viaje a Madeira: “Me gusta Jet2 y pensé que sería genial. Es mi aerolínea británica favorita. Sin duda, soy un gran admirador suyo. Me encanta todo lo relacionado con la aviación”.