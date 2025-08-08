Tenerife se blinda contra el calor extremo: prohibido ir al monte, actividades suspendidas y cierre de carreteras y miradores

El Cabildo de Tenerife ha activado una serie de restricciones de acceso y uso del monte tras la declaración de alerta máxima por riesgo de incendio forestal y por temperaturas extremas emitida este viernes, 8 de agosto, por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan INFOCA.
Las medidas de nivel 3 entran en vigor a partir de las 14:00 horas de este viernes y prohíben la estancia de personas en zonas forestales y el tránsito campo a través por senderos y pistas, tanto a pie como en vehículo, salvo en casos de servidumbre para acceder a propiedades.
También queda prohibido realizar fuego en exteriores, usar maquinaria que genere chispas, llevar a cabo aprovechamientos forestales y desarrollar actividades cinegéticas.
Además, se cierran las zonas de acampada y campamentos, así como los miradores de Chipeque y Chimague. Todas las actividades al aire libre dependientes del Cabildo quedan suspendidas conforme al Plan de Emergencias Insular (PEIN).
En paralelo, se recomienda extremar las precauciones en cualquier actividad que pueda generar incendios, incluyendo fumar en zonas forestales o el uso de generadores y material eléctrico. Estas advertencias también se dirigen a promotores privados de actividades no prohibidas que se desarrollen en áreas de riesgo.
Ante la previsión de que las temperaturas alcancen los 40 grados en los próximos días y coincidiendo con el habitual aumento de visitantes por la observación de las Perseidas, el Cabildo procederá al corte nocturno de varias carreteras de acceso al Teide entre el 11 y el 13 de agosto, desde las 18:00 hasta las 6:00 horas.
Las vías afectadas serán la TF-24, a la altura del kilómetro 9 (La Esperanza) y del 23+500 (cruce de Arafo); la TF-21, en el punto kilométrico 16+500 (Caldera de Aguamansa) y en el 66+800 (Vilaflor); y la TF-38, en el 12+500 (Subida de Chío). El objetivo es evitar confluencias de tráfico y personas que dificulten una posible evacuación o intervención de brigadas forestales.
En La Laguna, municipio incluido en el aviso naranja por calor, el Organismo Autónomo de Deportes ha comunicado que todas sus instalaciones permanecerán cerradas a partir del sábado 9 de agosto y hasta nuevo aviso.
La decisión se toma en coherencia con las indicaciones del PEIN y con las recomendaciones sanitarias para evitar riesgos en la población. Se pide evitar el ejercicio físico intenso durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado y no poner en riesgo a los servicios de emergencia.