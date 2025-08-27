Tenerife Sur sube el tono de las críticas ante otro retraso con la ampliación del hospital: “Pongan más empeño”

La plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife y el Círculo de Empresarios de la comarca exigieron ayer a la Consejería de Sanidad que “ponga más empeño” para finalizar el centro hospitalario de El Mojón.
El portavoz de la plataforma, Jordi Esplugas, reconoce que en el colectivo que representa existe “malestar” por el retraso “de un año” para licitar la redacción y dirección de obra del proyecto de ampliación del hospital, que casi doblará su superficie actual, y que se construirá en el actual “mamotreto” con aspecto de estructura abandonada que se encuentra a la entrada del centro hospitalario.
“Se tenía que haber hecho, lo más tardar, el verano pasado y ahora nos han prometido que en septiembre u octubre se sacará a licitación esa redacción. Si todo va bien, tendremos proyecto a principios de 2026 y la consejera de Sanidad nos ha asegurado que en los presupuestos del próximo año habrá una partida para que a lo largo de 2026 se adjudiquen las obras y se puedan iniciar por fin los trabajos de ampliación, que durarán dos o tres años”, manifestó ayer Esplugas a la emisora Onda Tenerife.
El portavoz de la plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife recordó que tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como la consejera de Sanidad, Esther Monzón, trasladaron a los representantes del colectivo en su primera reunión de la actual legislatura, celebrada el 12 de septiembre de 2023, la necesidad de ejecutar “por supuesto” las obras de ampliación del hospital, tras la aprobación de una inversión de 45 millones de euros la pasada legislatura.
La ampliación de la zona hospitalaria en 22.000 metros cuadrados conllevará notables mejoras en la prestación de servicios, entre ellas un importante incremento en el número de quirófanos, al pasar de los 4 actuales a 18, o la apertura de paritorios y el banco de sangre.
Por su parte, el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST) señaló ayer que “no hay excusas técnicas ni presupuestarias que justifiquen seguir postergando esta infraestructura”, por lo que reclamó las “partidas suficientes” para acabarla.
“El Sur va a seguir alineado con la histórica demanda de la plataforma Pro Hospital del Sur de Tenerife en la lucha por el centro que necesita nuestra comarca”, manifestó Javier Cabrera, presidente del CEST, quien recordó que “no estamos pidiendo privilegios , sino reclamando un derecho básico: el acceso a una sanidad pública de calidad, cercana y eficiente”.