Triste final para el tiburón que apareció en la orilla de una playa de Tenerife: “Impresiona verlo así”

La bióloga marina y divulgadora en TikTok, Carla Oceans, ha confirmado en un vídeo la muerte del tiburón mako (también conocido como marrajo) que había aparecido varado recientemente en la orilla de la playa de Las Vistas, en el sur de Tenerife.
“Finalmente, la hembra de tiburón marrajo que habíamos visto en una playa de Tenerife apareció sin vida”, explica la bióloga en la descripción del vídeo, donde aparece el animal ya sin vida.
Según relata, el hecho de que llegara hasta la orilla era ya “una señal de que algo no iba bien”. A pesar de los intentos de varias personas por devolverlo al mar, el tiburón no logró recuperarse.
Carla Oceans y su compañero examinaron el cuerpo en busca de alguna pista que explicara lo ocurrido, pero no hallaron señales externas de lesiones. “Esto hace más difícil conocer la causa de su muerte y nos lleva a pensar que pudo deberse a un problema interno: una enfermedad, la ingesta de plásticos o algún daño invisible a simple vista”, señala.
La bióloga destaca la impresión de observar a un animal tan emblemático en estado rígido e inmóvil, cuando en vida son considerados auténticos “velocistas del océano”, capaces de cruzar mares enteros.
El tiburón mako es una de las especies más rápidas del mundo marino y se encuentra catalogado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la presión de la pesca y las amenazas ambientales.
Los bañistas fueron a su rescate
El pasado viernes, varios bañistas acudieron a su rescate tras al tiburón cerca de la orilla. Sorprendidos por su presencia, grabaron la escena y la compartieron en redes sociales. En una de las grabaciones puede verse cómo una persona le da la vuelta al animal.
Colocar a un tiburón boca arriba puede inducirle un estado de inmovilidad tónica, una respuesta refleja que lo paraliza temporalmente. Aunque algunos lo hicieron para calmar al animal, en realidad puede estresarlo aún más o dificultar su capacidad para respirar si no se le devuelve rápidamente a su posición natural.