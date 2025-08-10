Triunfa en todo el mundo y ya está en Tenerife: así es el primer café enlatado de Canarias

Santa Cruz de Tenerife estrena un nuevo espacio centrado en el café. Y es que JR Roster presenta en pleno corazón de la capital tinerfeña el primer café de especialidad enlatado de Canarias.
El perfil “Tenerife sabe bien” en Instagram desveló el sábado en un nuevo vídeo que la nueva meca del café en la ciudad “tiene su propia zona de tostado abierto al público, un espacio de formación para aprender de los mejores y, por supuesto, una tienda en la que encontrarás todo lo que un buen barista necesita: cafeteras, accesorios…
El café enlatado, cada vez más popular a nivel global
El café enlatado tiene sus raíces en Asia, donde conquista las ciudades desde hace décadas. Japón fue pionero: en 1969, UCC lanzó el primer café enlatado listo para beber.
Este formato triunfa porque ofrece una experiencia de alta calidad sin necesitar preparación y, según los expertos, los envases enlatados permiten a tostadores y cafeterías independientes ampliar su distribución sin grandes inversiones.