Graban a turistas corriendo ‘como si viniera un tsunami’ en una playa de Tenerife y una experta explica lo que pasa: “Construimos sin tener en cuenta la naturaleza”

La ingeniera agrónoma, surfista y activista medioambiental de Tenerife, Carla Henríquez, ha compartió este jueves en su perfil en TikTok (CarlabytheSea) un nuevo vídeo en el que se refiere a las recientes noticias sobre cómo afecta el oleaje a los arenales isleños, poniendo como ejemplo la playa de Las Vistas, en Arona.
“No es nada nuevo. Cada año pasa lo mismo: en verano en el sur y en invierno en el norte de la Isla“, indica Henríquez. Sin embargo, afirma que esta historia es al revés. “La playa invadió las olas“, asegura.
Según explica la tinerfeña, “lo que está ocurriendo en estas imágenes es, simplemente, la fuerza sur. Una fuerza que viene todos los años en verano y que, además, los surfistas esperamos con un montón de ilusión. Es algo totalmente natural”.
A su juicio, “el problema es que esta playa está artificialmente sin tener en cuenta que esta fuerza ocurría todos los años”.
“Es algo normal”
“Vemos a turistas corriendo alarmados como si fuera a venir un tsunami y, realmente, lo que está ocurriendo es algo normal”, añade. Y esto pasa, insiste Carla Henríquez, cuando “construimos sin tener en cuenta la naturaleza, cuando rellenamos zonas de costa, levantamos paseos y hacemos espigones sin tener en cuenta la verdadera dinámica del mar”.
“Si caemos en la demonización del mar, lo que vamos a hacer es justificar más espigones y construcciones para protegernos del mar y empeoraremos el problema. El mar no es nuestro enemigo, lo que tenemos que hacer es entenderlo”, sentencia.
