Un municipio de Tenerife planta cara a los grafiteros: ordena un estudio caligráfico, identifica a 135 y multa a los dos más habituales

El Ayuntamiento de El Rosario ha identificado a 135 grafiteros y ha levantado actas sancionadoras a dos de los más prolíficos desde que se pusiera en marcha hace poco más de dos meses un proyecto de control de pintadas vandálicas en el municipio.
Este proyecto, que realizan la empresa Orión Analistas SL y la sección ecológica de la Policía Local, ha permitido elaborar una base de datos de todos los grafitis vandálicos para clasificar “los objetivos más perjudiciales” y determinar estrategias para lograr identificar al mayor número posible de sus autores, señalan fuentes de la corporación local.
Actualmente hay varias investigaciones en marcha que podrían llevar a la localización de más grafiteros vandálicos que han dañado el mobiliario urbano o los espacios públicos de El Rosario en los últimos años.
Los objetivos del programa puesto en marcha en El Rosario son la prevención, la identificación precisa de los autores y la elaboración de informes periciales y judiciales.
Para ello, la empresa contratada realiza la recopilación y el cotejo de todos los informes de grafitis que consten en los archivos históricos policiales con las pintadas que se estén realizando en la actualidad en el municipio a fin de elaborar informes periciales que permitan la imputación y sanción de los sujetos identificados como autores del acto vandálico.
Asimismo, se efectúa un informe identificativo y otro caligráfico de todos los grafitis registrados, de manera que se puedan interponer sanciones contra todo aquel que dañe mobiliario o espacios públicos, especifican las fuentes.
En paralelo, la unidad ecológica de la Policía Local está llevando a cabo charlas de concienciación entre el alumnado de Primaria y Secundaria de los colegios públicos del municipio, en las que advierten de las posibles consecuencias de realizar grafitis vandálicos, así como la importancia de “reconducir las posibles inquietudes artísticas del alumnado a lugares permitidos donde puedan plasmar sus dibujos de forma segura y legal”