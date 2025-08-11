Un vídeo en TikTok reaviva la leyenda de un túnel militar secreto en las Cañadas del Teide: “Siempre ha existido un aura misteriosa”

Un breve vídeo publicado por el usuario Lp-correcaminos en TikTok ha despertado la curiosidad de miles de personas en la plataforma al mostrar lo que podría ser un túnel militar secreto en las Cañadas del Teide, en Tenerife.
El creador de contenido asegura que este lugar mantiene “un aura misteriosa” y que su ubicación exacta es desconocida.
En las imágenes, no se ofrecen coordenadas ni referencias claras, y, según el propio autor, no existen otros vídeos o fotografías del interior de este enclave.
La incógnita sobre su origen y función ha avivado todo tipo de comentarios y especulaciones entre los seguidores.
El vídeo forma parte de la serie “Tenerife al completo”, que el creador publica en su canal de YouTube LpRoadrunner, donde recorre la Isla mostrando cascadas, miradores naturales, cuevas y picos.
Su objetivo, según indica, es dar a conocer “cada rincón de este hermoso paraíso”, incluyendo tanto lugares conocidos como localizaciones menos documentadas.
@lp_roadrunners Siempre ha existido un aura misteriosa sobre un túnel militar secreto en las cañadas del Teide. Puede ser este ? Ubicación desconocida, no existen otro tipo de vídeos, fotos dentro de este lugar. Quieres descubrir el 100% de Tenerife ? Acompáñame a la aventura leyenda, en YouTube LpRoadrunner la serie “Tenerife al completo” enseñando cada cascada, mirador natural, cueva o pico de este hermoso paraíso #tenerife #teide #nature #terror #misterio ♬ Without a Warning – The Weeknd