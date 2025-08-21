Una leyenda del baloncesto se atreve con una de las atracciones más icónicas de Tenerife

El baloncestista español Rudy Fernández, una de las grandes leyendas del deporte nacional, visitó recientemente Siam Park y no dudó en aceptar un reto cargado de adrenalina: deslizarse por la Torre del Poder, una de las atracciones acuáticas más icónicas del parque.
Con sus imponentes 28 metros de altura, este tobogán vertical es todo un desafío incluso para los más atrevidos. En un vídeo compartido por Siam Park en su cuenta oficial de TikTok, se puede ver a Rudy disfrutando de la experiencia con entusiasmo, demostrando que la diversión y la emoción no entienden de límites.
@siampark.oficial 🇪🇸Un día de adrenalina y diversión con @rudy5fernandez ♬ sonido original – siampark
El exbaloncestista se suma así a la lista de personalidades que han disfrutado de las instalaciones del que ha sido nombrado en múltiples ocasiones mejor parque acuático del mundo.
Siam Park celebra esta visita especial, que refleja que sus atracciones no solo son un referente internacional en ocio y diversión, sino también un lugar en el que las grandes figuras del deporte encuentran momentos únicos para desconectar y disfrutar al máximo.