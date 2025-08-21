el jardÍn

Una leyenda del baloncesto se atreve con una de las atracciones más icónicas de Tenerife

Con sus imponentes 28 metros de altura, este tobogán vertical es todo un desafío incluso para los más atrevidos
La Torre del Poder, un tobogán que combina vistas espectaculares con una caída de 28 metros. / Siam Park
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El baloncestista español Rudy Fernández, una de las grandes leyendas del deporte nacional, visitó recientemente Siam Park y no dudó en aceptar un reto cargado de adrenalina: deslizarse por la Torre del Poder, una de las atracciones acuáticas más icónicas del parque.

Con sus imponentes 28 metros de altura, este tobogán vertical es todo un desafío incluso para los más atrevidos. En un vídeo compartido por Siam Park en su cuenta oficial de TikTok, se puede ver a Rudy disfrutando de la experiencia con entusiasmo, demostrando que la diversión y la emoción no entienden de límites.

  1. Una leyenda del fútbol disfruta de la adrenalina en una de las atracciones más icónicas de TenerifeUna leyenda del fútbol disfruta de la adrenalina en una de las atracciones más icónicas de Tenerife
  2. La Laguna Tenerife inaugura la temporada con los reconocimientos médicosLa Laguna Tenerife inaugura la temporada con los reconocimientos médicos
@siampark.oficial 🇪🇸Un día de adrenalina y diversión con @rudy5fernandez ♬ sonido original – siampark

El exbaloncestista se suma así a la lista de personalidades que han disfrutado de las instalaciones del que ha sido nombrado en múltiples ocasiones mejor parque acuático del mundo.

Siam Park celebra esta visita especial, que refleja que sus atracciones no solo son un referente internacional en ocio y diversión, sino también un lugar en el que las grandes figuras del deporte encuentran momentos únicos para desconectar y disfrutar al máximo.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas