Vuelven las guaguas turísticas a Santa Cruz de Tenerife: los residentes podrán subirse gratis durante ocho días

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo, ha puesto en marcha, hoy, martes, el servicio de guaguas turísticas de visión panorámica que recorre la ciudad mostrando sus principales atractivos a quienes la visitan, tal y como anunció el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien explicó que “este nuevo servicio ofrece la ventaja de poder subir y bajar libremente en cualquiera de las paradas, lo que favorece la dinamización de distintos puntos de la ciudad y contribuye al desarrollo del tejido económico local”.
En este sentido, Bermúdez señaló que “sabíamos que Santa Cruz necesitaba este servicio, que había estado paralizado desde la pandemia y que ahora ha sido adjudicado a la empresa City Sightseeing por un periodo de ocho años con opción a dos años más de prórroga” y añadió que “se trata de una opción sostenible, gracias a la eficiencia de los vehículos, que cuentan con el distintivo ambiental ECO y que promueve un turismo responsable, genera empleo en la localidad y ayuda a evitar la concentración excesiva de visitantes en zonas saturadas”.
Mientras que la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló que “el recorrido de estas guaguas cuenta con 13 paradas distribuidas estratégicamente por todo el municipio, como el Palmetum, el Auditorio de Tenerife, el Estadio Heliodoro Rodríguez López, la plaza Weyler, el Museo Militar, el Mercado Nuestra Señora de África, MUNA, TEA o la Casa del Carnaval, entre otras” y animó a los vecinos y vecina a que “hagan uso del servicio conozcan aún mejor la ciudad”.
Las guaguas de doble planta inician el recorrido en la parada principal, ubicada en la avenida Marítima, junto a la plaza de España, cada 20 minutos entre las 09:30 y las 19:30 horas. Además, una aplicación móvil permite seguir en tiempo real la ubicación de las guaguas, los puntos de interés, los paseos guiados y otra información, mientras que una audioguía da a conocer detalles del municipio en 11 idiomas. Los auriculares para acceder a estas locuciones se darán de forma gratuita y contarán con una versión para público infantil en 5 idiomas diferentes.
El precio para personas adultas es de 20 euros, mientras que los jóvenes de entre 7 y 16 años, pueden acceder por 10 euros. El público infantil de 0 y 6 años de edad pueden subir de forma gratuita. En el caso de las personas residentes en Tenerife tienen una tarifa reducida en un 75%, lo que dejan sus precios en 5 euros para personas adultas y 2,50 para niños y niñas. Los billetes tienen una validez de 24 horas y se pueden usar cualquier día del año. Asimismo, una vez adquirido, se podrá activar en los siguientes 12 meses.
Carmen Pérez añadió que “de forma paralela a la puesta en marcha, estamos realizando una campaña informativa dirigida a residentes, asociaciones y colectivos locales, con el objetivo de dar a conocer el servicio, fomentar su uso y reforzar la conexión entre la actividad turística y la vida ciudadana”.
En este sentido, la consejera delegada comentó que “en sus primeros días de funcionamiento, concretamente los días 12, 13, 14, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto, los residentes en Tenerife por disfrutar del servicio de forma gratuita, con el objetivo de dar a conocer la guagua turística y animar a la ciudadanía a redescubriendo Santa Cruz desde una nueva perspectiva”.
Los residentes en Tenerife podrán adquirir los tickets, sin coste, para estos días señalados a través de la web de City Sightseeing (https://city-sightseeing.com), si bien para el caso de colectivos locales, asociaciones o grupos de 10 personas o más deben ponerse en contacto con la compañía en el 673 289 848 o mediante info@city-sightseeing.es.