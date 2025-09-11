11 muertos en un ataque de Estados Unidos contra un barco procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que el Ejército estadounidense ha llevado a cabo un ataque en aguas del Caribe contra un buque que había zarpado de Venezuela y que supuestamente transportaba un cargamento de drogas.
“Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas”, declaró el mandatario desde el Despacho Oval. Según afirmó, “grandes cantidades” de droga procedentes de Venezuela llegan de manera regular a Estados Unidos.
Posteriormente, el propio Trump precisó en sus redes sociales que once personas fallecieron en la operación militar. Hasta el momento, el Pentágono no ha difundido datos oficiales sobre el ataque.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la operación en redes sociales y aseguró que la embarcación estaba “siendo operada por una organización narcoterrorista” sancionada por Washington.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, había denunciado el lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca del país.
Trump explicó que fue informado de la operación “justo antes” de iniciar un acto en la Casa Blanca sobre el traslado del Mando para el Ciberespacio de Colorado a Alabama. Según relató, el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, le ofreció una “pequeña sesión informativa” sobre la acción militar.
En la actualidad, Estados Unidos mantiene desplegada en aguas internacionales próximas a Venezuela una flotilla que incluye tres destructores Aegis de misiles guiados, submarinos y aviones, en el marco de lo que describe como una operación contra el narcotráfico.