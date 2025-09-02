200.000 turistas no pagan multas por infracciones de tráfico en nuestras carreteras: nunca llegan a sus países

El turismo no solo fortalece la economía: también ha dado lugar a un problema creciente en la seguridad vial y el cumplimiento de sanciones.
Según explica la Dirección General de Tráfico (DGT), las principales infracciones cometidas por conductores extranjeros —muchos turistas— no quedan resueltas, ya que estos regresan a sus países sin hacer frente a las multas.
Recientemente, la Guardia Civil denunció a ocho turistas extranjeros que circulaban por la TF‑24, en el Parque Nacional del Teide, con el torso fuera del coche y sin cinturón.
A los conductores se les impusieron multas de 500 euros y la pérdida de seis puntos, mientras que los pasajeros afrontaron sanciones de 200 euros cada uno, abonadas en concepto de depósito antes de abandonar España.
Este tipo de infracciones, tipificadas como graves o muy graves, documentan claramente una falta de observancia de las normas básicas de circulación por parte de turistas extranjeros.
Multas que no llegan a ejecutarse
Aunque la normativa europea (Directiva 2015/413) facilita el cruce de información entre Estados para sanciones de tráfico, en Canarias persiste una elevada fuga de responsabilidades.
Muchos turistas pagan “en depósito” para salir del país, pero nunca se completa el proceso sancionador. La percepción local es que hasta casi 200.000 turistas podrían no estar liquidando sus multas, generando impunidad real y sensación de agravio entre los residentes.