Acerina Amador muestra el trabajo de su residencia Anacaona en La Salita

La Salita del Auditorio de Tenerife ofrece este martes (día 16) la muestra de la residencia artística Anacaona, de Acerina Amador. La creadora canaria ha trabajado junto a Fernando López desde el pasado día 3 en esta propuesta que bucea en las relaciones entre género, trabajo y racialización a través de las canciones de salsa, el movimiento y el texto. La entrada es libre hasta completar el aforo
El proyecto nace de una hipótesis: cómo la música y la danza, más allá de su dimensión festiva, pudieron y pueden servir como herramientas de resistencia frente a la opresión de un régimen capitalista marcado por el terror psicológico, la disciplina de los cuerpos y la interiorización de la vergüenza.
La obra propone un espacio escénico que, a partir de la salsa, invite a cuestionar el capitalismo como una construcción moderna colonial. Este enfoque no solo pone en evidencia la división jerárquica entre hombres y mujeres, sino también, y de forma más profunda, la separación entre lo humano (hombres y mujeres blancos) y lo no humano (hombres y mujeres racializados y animales no humanos).
Actualmente en proceso de creación, la pieza parte de la figura histórica de Anacaona, princesa taína asesinada por los conquistadores castellanos al negarse a someterse a sus deseos. Este hecho la convirtió en símbolo de resistencia, primero en los discursos de independencia de la nación cubana respecto de España y posteriormente como referente femenino empoderado que reconectaba con las raíces culturales de los pueblos originarios del Caribe y América Latina.
La obra explora así cuestiones ligadas al colonialismo, la racialidad de los cuerpos y la explotación del cuerpo femenino, al tiempo que establece un puente con la historia de Canarias. De esta manera, Anacaona invita a repensar la historia colonial de las Islas Canarias desde una mirada crítica y contemporánea.
Esta actividad se incluye dentro de la apuesta que realiza Auditorio de Tenerife por el desarrollo de los artistas, las nuevas creaciones y, sobre todo, los procesos artísticos. Para poder crear hace falta tiempo, espacios y recursos y eso es lo que ofrece Auditorio de Tenerife en su línea de residencias artísticas, centradas principalmente en las artes escénicas y la música.