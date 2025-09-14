Como siempre, el “Año Nuevo Lagunero” comienza hoy

Me pueden tachar de lagunero profundo, pero es lo que hay. Por ello, con el permiso de ustedes, comienzo recordándoles que, precisamente hoy, día 14 de septiembre, festividad litúrgica de la Exaltación de la Cruz, comienza y se celebra el “Año Nuevo Lagunero” con la fiesta grande en honor del Santísimo Cristo de La Laguna. No nos vamos a comparar con Diwali (el año nuevo hindú) ni con el año nuevo chino, o el calendario Azteca, pero también tenemos nuestro corazoncito y nuestras tradiciones. Para muchos laguneros y laguneras, cada 14 de septiembre comienza un año nuevo o una nueva etapa, en la que se apuesta por un futuro mejor, mientras que las personas creyentes le rezan y piden al cristo lagunero que les proteja y les conceda sus peticiones y bendiciones. Por su parte, los partidos políticos activos en La Laguna, suelen presentar a quienes pueden encabezar sus candidaturas de cara a las próximas elecciones locales del 2027. Si no cambian las tornas, los tres principales partidos presentarán a: Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), Fran Hernández (CC), Juan Antonio Molina (PP) o Rubens Ascanio (Si se puede) Pero ya les aseguro yo que las tornas van a cambiar en, al menos, uno de esos tres candidatos sugeridos. Solo que habrá que esperar al 14 de septiembre del año que viene para saberlo con certeza.
Tres señoras a por la Presidencia del Real Casino
Hablando de candidaturas, les comento una noticia que, sin duda alguna, se está convirtiendo ya en un hecho histórico. Que yo sepa, desde su fundación el año 1840, nunca se han presentado tres señoras encabezando otras tantas candidaturas para optar a la Presidencia de la emblemática y más que centenaria sociedad santacrucera. Se acaba el mandato de la directiva presidida por Miguel Cabrera Pérez Camacho, que en los últimos tiempos ha vivido incómodos y desagradables episodios. La jornada electoral se celebrará dentro de exactamente un mes, el 14 de octubre y, hasta este momento, se ha comunicado (aún no oficialmente) que habrá tres planchas encabezadas por tres señoras. La primera de las que te tuvo conocimiento fue la encabezada por María Jesús De Lojendio Pérez-Braun; la segunda ha sido la encabezada por Beatriz Barrera Vera; y la tercera es la encabezada por Patricia Hodgson Ravina. El próximo día 6 de octubre se cerrará el plazo para la presentación de candidaturas, pero, en principio, no se espera que aparezca ninguna otra plancha. Ya lo veremos y, el 14 de octubre los más de 1.900 socios, libre, voluntaria, democrática y responsablemente, elegirán a quien quieran.
Orfeón “La Paz” de La Laguna, “aquí te pillo, aquí…”
A diferencia del Real Casino de Tenerife (lamentablemente) la asamblea del laureado Orfeón “La Paz” de La Laguna, fundado en 1918 y cuya directiva hoy preside Julián Brito Serrador, decidió en su momento elegir a una nueva Directiva por el “procedimiento extraordinario” con la cuestionable “disculpa”, según dijeron, de “agilizar el trámite”. Como orfeonista que soy, tuve el honor de presidir la Junta Electoral formada para las pasadas elecciones, de las que, precisamente, Julián Brito salió presidente. Creo sinceramente que, aunque se tarde un par de meses más, la “crítica” situación de la realidad que rodea a la señera entidad lagunera (con escasamente 100 socios) merecería un proceso electoral tranquilo en donde las planchas (una o varias) que se presentasen, pudieran explicar detenidamente a los socios presentes, quién es quién en cada candidatura, su programa electoral, sus propuestas de futuro y planes de viabilidad para la entidad. Si Julián Brito y su Directiva no cambian de opinión, el próximo viernes día 19, se celebrará la asamblea en la que, a quien tenga la valentía de presentarse, le nombrarán presidente por el rápido y conocido sistema de “aquí te pillo, aquí te mato”. Ojalá reflexionen en positivo con inteligencia, tranquilidad, humildad, actitud crítica y visión de futuro.
“Tete” comienza en casa con “La Luchada” de Majuelos
La carne de gallina y los pelos como escarpias se le pusieron a la afición del Club Deportivo Tenerife el pasado domingo, en el estreno de la liga en su Heliodoro Rodríguez López cuando, al saltar la plantilla al campo, sonó por toda la megafonía del estadio el famoso tema “La Luchada”, tema interpretado por sus autores, el grupo folclórico Majuelos, que se hizo popular por ser la “banda sonora” del programa de Televisión Española en Canarias que, con el mismo nombre dirigía y presentaba nuestro colega y amigo José Manuel Pitti. Fue un momento tremendo en el que todo el mundo que se dio cita en el Heliodoro, desde el presidente de nuestro “Tete”, Felipe Miñambres, toda su directiva, la plantilla de jugadores, el cuerpo técnico y una entregada afición se “conjuraron” para afrontar esta nueva temporada que ha comenzado de la mejor manera, para luchar (nunca mejor dicho) si fuera posible, por el anhelado nuevo ascenso a Segunda División. Ojalá así sea.
Majuelos, una institución en el folclore de Canarias
El grupo folclórico Majuelos fue fundado el año 1968 y ya están mirando hacia la celebración por todo lo alto de su 60º aniversario el año 2028. Actualmente, la Asociación Cultural y Folclórica Los Majuelos, que es la que aglutina oficialmente al grupo, está presidida por Miguel Ángel Ramírez, teniendo al musicólogo y multi instrumentista Félix Morales como director musical y contando con el joven, pero experimentado Andrés Mendoza como director de baile. En su “tarjeta de presentación” afirman que son tres los aspectos fundamentales que conforman su trayectoria: el conservador, el recreador y el didáctico. En el caso del tema que nos ocupa, La Luchada se estrenó el año 1983, teniendo como autores al colega periodista, escritor y amigo, Luis Ortega Abraham (autor de la letra) y al folclorista Juan López (autor de la música) con la colaboración en algunos arreglos de Rafael Lorenzo. Desde su estreno, “La Luchada” ha sido un himno para el programa de Pitti en TVEC, para el propio grupo Majuelos y, a partir de ahora, seguro que para nuestro C.D. Tenerife. Y ojalá que sea un talismán que le lleve al ascenso.