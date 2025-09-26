Convocan una manifestación por las piscinas municipales de Los Silos: “Quieren acabar con nuestros recuerdos”

Los vecinos de Los Silos han convocado para este sábado 27 de septiembre una manifestación en defensa de la reapertura de las piscinas municipales, cerradas desde el año 2018. El llamamiento ha tomado fuerza tras el vídeo publicado en TikTok por Andrés Rial, vecino del municipio, en el que pide apoyo y repercusión para evitar la demolición de la infraestructura.
En el mensaje, el joven denuncia que Costas pretende demoler el complejo, “quieren acabar con todos nuestros recueros” a pesar de que “las piscinas están en buen estado y solo necesitan una reforma”. Además, recuerda que la demolición podría costar hasta dos millones de euros, una cifra muy elevada para el municipio, mientras que rehabilitarlas sería más económico.
El vecino critica también la falta de concesión por parte de Costas, que año tras año rechaza autorizar el uso del espacio “con excusas como el impacto ambiental”, algo que considera contradictorio frente a otros proyectos aprobados en la costa.
@gonzariaal Mañana 27 de Septiembre a las 10AM tenemos una cita con el pueblo, MANIFESTACIÓN PARA LA REAPERTURA DE LAS PISCINAS DE LOS SILOS. La intención de costas es clara y no vamos a permitirlo. Necesitamos repercusión y apoyo. Somos un pueblo pequeño que ama lo suyo y tenemos la suficiente voz para gritar ayuda. Necesitamos tu apoyo. Si ves esto compártelo, si puedes venir a la manifestación, ven y apóyanos ❤️. Necesitamos tu ayuda #queremospiscina ♬ sonido original – Andrés Rial
Más allá de la infraestructura, la ciudadanía subraya el valor social y sentimental del recinto: “No son solo piscinas, era el centro social más grande de Los Silos. Era el corazón de la Isla Baja”, explica Rial en su vídeo, recordando que durante décadas atrajo visitantes de toda Tenerife.
La manifestación
La protesta está prevista para este sábado a las 10.00 horas, en la Plaza de la Luz, desde allí bajará por la calle El Olivo hasta la rotonda de entrada al pueblo. “Somos un pueblo pequeño que ama lo suyo y tenemos la suficiente voz para gritar ayuda. Necesitamos tu apoyo”, concluye el vecino en su llamamiento en redes sociales.