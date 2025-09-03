Dos niños, sin rodeos tras retirar más de 300 toallitas en una playa de Tenerife: “Da vergüenza”

Los pequeños amantes de la naturaleza Álvaro y Asier, que además son primos, han recibido numerosos aplausos tras compartir ayer, martes, en su perfil en TikTok (Las Historias de Álvaro y Asier), un vídeo sobre lo ocurrido hace unas semanas en el muelle de Alcalá, en el término municipal de Guía de Isora.
“Con las algas llegaron toallitas que provienen del emisario de la zona“, indican al principio del vídeo, que ya suma cientos de reacciones en la plataforma.
Ante tal panorama, Álvaro y Asier se pusieron manos a la obra y, tras pasar un “buen rato” recogiendo toallitas, llegaron a contar “más de 300“.
“Nos da pena que un lugar con tanta biodiversidad como Alcalá se vea afectado por este problema de gestión ambiental”, insisten los jóvenes amantes de la naturaleza.
Asimismo, coinciden en que “da vergüenza” que la gente tire toallitas por el váter, pues todo termina “llegando al mar”.
“Necesitamos más gente como ustedes”
Algunos usuarios de TikTok han agradecido la labor de los dos pequeños de Tenerife, reconociendo que “necesitamos más gente consciente como ustedes”, que el contenido “es muy interesante” o que “visibilizar es una forma de concienciar”, entre otros .
