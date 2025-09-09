El obispo Mazuelos carga contra los que usan la migración “para buscar votos” y “sembrar el miedo”

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, apeló ayer a la comunidad internacional y a Europa a dar una solución al problema migratorio que afecta al Archipiélago, a la par que también pidió que no se use “para buscar votos, hacer política fácil o buscar la polarización política” y “sembrar el miedo”.
En la homilía que ha ofrecido con motivo de la festividad de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, Mazuelos ha aprovechado de nuevo este día para reclamar la “solidaridad política” y para señalar que “Canarias no puede ni deba cargar sola con esta realidad” y que hay que luchar para que el Atlántico deje de ser “un cementerio”, como tantas veces han denunciando distintas organizaciones políticas y sociales.
Como no podía ser de otra manera, dicho prelado de la Iglesia católica ha recordado que más de 10.000 vidas se perdieron en 2024 en la Ruta Atlántica y la última tragedia ocurrida en aguas de Mauritania el pasado mes de agosto, al naufragar un cayuco con más de 147 personas, entre ellas mujeres y niños. Aunque los datos confirmados oficialmente reducen a unas 70 personas las víctimas mortales de dicha tragedia, ello no reduce en absoluto lo terrible de lo sucedido en este nuevo cayuco de la muerte.
Además, e incidiendo sobre este caso, hay que recordar que hasta 17 ocupantes de dicho cayuco han sido detenidos por su presunta implicación en delitos contra la vida, lo que por lo mínimo incluye el homicidio, tal y como ya ha informado este periódico.
Mazuelos ha solicitado “a los gobernantes, a Europa y a la comunidad internacional, que asuman su parte de responsabilidad y que nadie convierta esta tragedia en un asunto olvidado. Los canarios, especialmente en las islas más afectadas, necesitan recursos para poder responder sin sentirse desbordados”.
Más humanidad
La realidad de la migración requiere una respuesta social en la que “reine la humanidad, la responsabilidad compartida, la justicia y las soluciones a largo plazo, no solo parches de emergencia”, ha remarcado el obispo, quien ha considerado necesario “invertir en infraestructuras, servicios públicos y programas de convivencia que favorezcan la integración y la cohesión social”. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de una “cooperación internacional real” para que las personas no se vean obligadas a migrar por hambre, guerras o falta de futuro, y en la lucha contra las mafias que favorecen la migración ilegal.
Así mismo, Mazuelos ha dicho que no se puede “ignorar el sufrimiento de las personas que han tenido que abandonar sus tierras a causa de la guerra y de la devastación de sus riquezas naturales por las multinacionales sin escrúpulos”. También señaló que es preciso “dejar a un lado las ideologías y alzar la voz en Europa para hacer crecer una política de servicio en busca del bien común, que pasa por el respeto a la dignidad de todos los seres humanos” y, al igual que el papa León XIV, ha pedido por la paz en los lugares del mundo en conflicto, en especial por los que afectan a Gaza y Ucrania.