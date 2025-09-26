EN VIVO | Simulacro de erupción volcánica en Tenerife: la isla sube al nivel rojo de emergencia

Tenerife vive este viernes, desde las 8.00 horas, un simulacro de riesgo volcánico en el municipio de Garachico, dentro del programa europeo EU-Modex de protección ante emergencias.
El ejercicio moviliza alrededor de 1.000 efectivos de seguridad y emergencias, entre ellos Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, Policías Locales, agentes forestales y Cruz Roja.
A primera hora comenzaron a llegar al municipio alcaldes y alcaldesas de la Isla y se registraron retenciones desde la carretera general.
El dispositivo incluye rueda de prensa simulada y cinco escenarios en los que se desarrollan diferentes actuaciones que serán evaluadas.
En la sesión informativa participaron la presidenta insular, Rosa Dávila; el subdelegado del Gobierno, Jesús Javier Plata; el director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, Ithaiza Domínguez, y la jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montse Román.
Explicaron que la situación simulada de la última semana es de escalada, con inicio en el Teide y extensión hacia la dorsal noroeste, afectando principalmente a Garachico, El Tanque y Santiago del Teide, con alerta también a Icod de los Vinos y Los Silos, por lo que “se ha comenzado” a evacuar a personas vulnerables en el Hotel Taoro.
Rosa Dávila ha pedido tranquilidad y que la población siga las instrucciones del personal de seguridad y emergencias. Desde el 112 se indicó, además, que se vigilan los taludes donde se han sentido los riesgos sísmicos.
TODAS LAS ALERTAS
A las 9:02 horas sonó la alarma en Garachico y a las 9:22 horas la alerta se emitió para toda la población de Tenerife.
El sistema ES-ALERT —herramienta oficial que envía mensajes directos a móviles— se activa durante la jornada para informar de evacuaciones, confinamientos y otras incidencias, recordando que se trata de un simulacro.
A lo largo de la mañana, sonarán las siguientes alarmas:
- 9:00 horas – Mensaje a la población de Garachico para proceder a la evacuación
- 9:20 horas – Aviso a toda la Isla
- 12.00 horas – Confinamiento en El Tanque
- 13.00 horas – Fin del confinamiento en El Tanque y fin de la evacuación en Garachico
- La acción concluye a las 14:00 horas
Cinco escenarios diferentes
Expertos y especialistas, junto a miembros de cuerpos y servicios insulares y regionales, abordan incidencias en cinco escenarios para identificar fortalezas y debilidades del sistema.
En el muelle viejo se han instalados dos carpas de Cruz Roja para el registro de personas evacuadas y la valoración de necesidades de alojamiento.
Entre los ejercicios programados figuran:
- Coordinación y Gestión en el Puesto de Mando Avanzado (PMA)
- Salvaguarda del Convento de San Francisco
- Fuga de amoniaco en cámara frigorífica
- Búsqueda de desaparecido en un barranco
- Evacuación de una persona con movilidad reducida
- Búsqueda y reconocimiento
- Gases volcánicos
- Servicios básicos esenciales
- Evacuación del centro de mayores
- Evacuación de animales
- Punto de atención del voluntariado
- Evacuación de personas no residentes
- Coordinación de droneS
En el ámbito logístico y de participación, las víctimas simuladas son estudiantes de segundo año de la Escuela de Actores y el maquillaje de efectos especiales corre a cargo del alumnado del ciclo de caracterización y maquillaje profesional del CEIP Las Indias.
El alcalde de Garachico, José Heriberto González, señaló que, en los días previos, se intentó preparar a la población y hablar “casa por casa”, especialmente con personas mayores. Afirmó que “la gente se ha concienciado cada vez más” y que el municipio sirve de escenario para trabajar en que Tenerife sea más segura ante un posible riesgo de erupción volcánica. Añadió que “se ha hecho todo de la manera más real posible”.