Desde el centro hospitalario señalan que en "ningún momento ha habido omisión de la asistencia por parte de los profesionales"
Hallan el cadáver de una persona sin hogar ante las puertas de un hospital en Canarias: fue atendido en Urgencias dos días antes
Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). DA
Una persona sin hogar ha sido hallada sin vida este lunes ante las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria, donde había sido atendido en los últimos dos días en Urgencias, según han confirmado a EFE fuentes del citado centro hospitalario.

Las fuentes han señalado que en “ningún momento ha habido omisión de la asistencia por parte de los profesionales”, y que fue dado de alta e informado por parte de los especialistas de la importancia de seguir las indicaciones pautadas.

Según publica el periódico digital Canarias 7, el hallazgo del cuerpo sin vida se produjo en torno a las seis de la mañana de este lunes, cuando un trabajador del centro sanitario advirtió que el hombre no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y se hicieron cargo de las diligencias judiciales, señala el periódico, que añade que todo apunta a que el fallecimiento se produjo por causas naturales conforme a lo indicado por las fuentes policiales.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia.

El fallecido era una persona sin hogar y con numerosos problemas tanto sociales como sanitarios, señala el citado periódico.

