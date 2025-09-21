Incumplimientos, falsas promesas y poca vergüenza

El pasado 19 de septiembre se cumplieron cuatro años de la erupción del hoy llamado volcán Cumbre Vieja en el municipio palmero de El Paso. Han pasado cuatro y me temo que lo que ha quedado entre la gente damnificada y muchos de nosotros es una erupción, pero de poca vergüenza, traiciones, mentiras, falsas promesas y algunas traiciones. Más o menos que lo que le ha quedado a la buena gente damnificada del terremoto de Lorca del 2011 (hace ya 14 años), o a la buena gente damnificada de la Dana de Valencia del 2024. Es la triste realidad. A nuestra buena gente palmera damnificada por la erupción de La Palma también le está afectando el olvido por parte de políticos (de todos los partidos) y administraciones (de todos los ámbitos y colores). una vez más, coincido plenamente con mi colega y amigo Pepe Moreno, que en su sección El Monólogo que publica cada sábado la plataforma Canarias en Positivo Ayer Pepe escribió un incisivo artículo que, bajo el título de “Del humo al olvido” hace un acertado análisis de lo que ha pasado en estos cuatro años desde el nacimiento del Cumbre Vieja.
Alberto Jorge, nuevo y gran concejal para La Laguna
Siempre he dicho que, si tenemos buenos gobiernos, estaremos mejor gobernados. De igual modo, tendremos buenos gobiernos si en ellos están las personas más honestas, mejor preparadas, mas más trabajadoras. Hoy me congratulo de que un magnífico profesional y mejor persona, Alberto Jorge De la Rosa acaba de recibir su acta, jurar y estrenar el cargo de nuevo concejal del Ayuntamiento de La Laguna por Coalición Canaria, sustituyendo a Miguel García González que dimitió por temas personales. Alberto Jorge, es un “lagunero profundo” nacido el año 1961 en la Villa de Arriba de La Laguna, es Técnico en Informática de Gestión y acumula más de 36 años de experiencia profesional en la coordinación y gestión de equipos.
Un “lagunero profundo” al que hay que dejar trabajar
Efectivamente, Alberto Jorge es un “lagunero profundo” y su trayectoria personal ha estado estrechamente vinculada al deporte, con más de 25 años como entrenador de baloncesto en clubes como el CB Canarias y el CB Juventud Laguna, además de ejercer como coordinador en el Patronato de Deportes de La Laguna. Profesionalmente, Alberto Jorge ha sido y sigue siendo uno de los puntales del Registro de la Propiedad Nº2 de La laguna. Vaya desde aquí nuestra enhorabuena, a la vez que le deseamos toda la suerte del mundo. Se la merece y digo que, si le dan trabajo y le dejan trabajar, sin ponerle las puñeteras zancadillas laguneras, Alberto Jorge se convertirá, con toda seguridad, en uno de los mejores concejales de CC y de La Laguna. Al tiempo.
Premio Wolfgang Kiessling pone a Tenerife en el mundo
Hace dos años, la entidad Global Humane Society creó el Premio Internacional Wolfgang Kiessling a la Conservación de Especies. Un galardón que se creó en honor a Wolfgang F. Kiessling, fundador de Loro Parque y líder mundial en conservación. El galardón que indirectamente lleva el nombre de Tenerife a todo el mundo, se creó para dar a conocer a nivel internacional a aquellas personas que logran cambios positivos significativos en el campo de la práctica, la teoría y la investigación de la conservación y reconoce a las científicas y científicos líderes en conservación que están realizando cambios significativos en los campos de la conservación y la preservación de especies. El comité del Premio Internacional Wolfgang Kiessling está dirigido por Christoph Kiessling, Cybell Kiessling, el Dr. Javier Almunia, la Dra. Robin Ganzert y Brad Andrews.
Kathleen Dudzinski, premio Wolfgang Kiessling 2025
Este año, Global Humane Society ha otorgado su galardón Wolfgang Kiessling 2025 a la Dra. Kathleen Dudzinski, fundadora y directora del Dolphin Communication Project. Su investigación comparativa ha ayudado a tender puentes entre el comportamiento de los cetáceos salvajes y bajo cuidado humano, lo que ha contribuido tanto a la ciencia como a los esfuerzos de conservación. La Dra. Robin Ganzert, presidenta y directora de Global Humane Society afirmó que “el trabajo pionero de la Dra. Kathleen Dudzinski ha profundizado nuestra compr ensión de la comunicación de los delfines y ha inspirado acciones de conservación a nivel mundial”. El galardón se entregó hace unos días en Washington y, como digo, ya está poniendo el nombre de Tenerife en la comunidad científica de todo el mundo.
Brunelli’s celebra sus 10 años y anuncia su expansión
Los principales representantes de la prensa gastronómica de Canarias se dieron cita hace unos días en el reconocido restaurante Brunelli’s Steakhouse para celebrar los primeros 10 años de un establecimiento que se ha convertido en referencia de la “cocina de la carne” en Canarias. El Brunelli’s pertenece al Grupo Loro Parque y durante la comida, en la que actuó de anfitrión Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo, se anunció oficialmente que Brunelli’s abre una nueva etapa en su historia con su próxima llegada a la capital tinerfeña, prevista para 2026. Lo hará en un espectacular edificio acristalado de dos plantas, terraza y “rooftop” cuyo avance de planos presentó el propio Christoph Kiessling en la comida.
Gana la oferta gastronómica de Santa Cruz de Tenerife
Estoy seguro de que el edificio (que estará en la parte peatonal de la avenida de Anaga que da a la zona portuaria) será referente en lo que a arquitectura se refiere. La Autoridad Portuaria, que preside Pedro Suárez, sometió a información pública la solicitud de concesión administrativa a la entidad Brunelli’s para la ocupación de la citada parcela, “con el objetivo de desarrollar en dicho espacio una actividad de hostelería y restauración”. En su momento, el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, celebró que el Grupo Loro Parque invierta en Santa Cruz con la puesta en marcha del Brunelli’s “con el que, sin duda, mejorará la oferta de restauración en la ciudad”. La capital, la gastronomía, la restauración y la ciudadanía chicharrera ganarán en oferta de restauración y, por supuesto, en sabor.