InfoJobs anuncia más de 7.000 ofertas de trabajo en Canarias: estos son los perfiles más demandados

InfoJobs, la plataforma líder de empleo en España, registró el pasado mes de agosto un total de 7.379 ofertas de trabajo en Canarias, una cifra inferior a la de julio (-2,4%), cuando se alcanzaron las 7.562 vacantes, y que también queda por debajo de la registrada hace un año, momento en el que se contabilizaron 7.832 puestos de trabajo ofertados (-5,8%).
Estos datos están alineados con los facilitados ayer por la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, que muestran una ralentización del empleo, como viene siendo habitual al acabar la temporada de verano: a nivel nacional, el paro ha aumentado en 21.905 personas con respecto al mes anterior, lo que en términos relativos representa una subida del 0,9%, hasta situarse en los 2.426.511 desempleados. En comparación con agosto de 2024, el retroceso es del 5,7% (146.610 personas menos). En cuanto a la afiliación, se sitúa en los 21.672.249 de cotizantes (dato medio desestacionalizado), lo que supone 29.836 más que en julio y un incremento del 2,2% respecto a hace un año.
En el caso de Canarias, el paro ha disminuido en 873 personas con respecto al mes anterior, lo que en términos relativos representa una bajada del 0,58%, hasta situarse en los 150.215 desempleados. En comparación con agosto de 2024, el retroceso es del 7,9% (12.830 personas menos). En cuanto a la afiliación, se sitúa en los 934.883 cotizantes (dato medio desestacionalizado), lo que supone un aumento de 768 afiliados respecto a julio y un incremento del 3,1% respecto a hace un año.
Comercial y ventas y profesiones, artes y oficios, las notas positivas en la comparativa interanual
Tanto en las comparativas mensuales como en las interanuales, la mayoría de las categorías descienden en agosto, salvo alguna excepción. Es el caso de comercial y ventas, con 837 vacantes totales. Esto representa un aumento del 21% frente a 2024 y un acumulado en lo que va de año de 7.339, lo que también supone un ligero aumento del 1% frente al mismo periodo del año anterior. También aumenta interanualmente profesiones, artes y oficios, que registra un total de 456 vacantes. Un sutil aumento interanual del 3% (442 vacantes en 2024) y un acumulado en lo que va de año de 4.871, que supone un aumento del 48% frente al mismo periodo del año anterior.
La categoría que más vacantes registra (2.700), aunque desciende en la comparativa mensual e interanual es turismo y restauración (-4% y -21% respectivamente).
En lo que respecta a candidatos, comercial y ventas ha registrado un total de 3.105 candidaturas. En el caso de profesiones, artes y oficios se registran 903 candidatos, y 5.682 en turismo y restauración.
Perfiles más solicitados
Respecto a los profesionales más demandados en Canarias, la lista está encabezada por camarero/a de pisos, con 707 vacantes. Le siguen camarero/a (645) y dependiente/a (604). Un 36,9% del total de vacantes ofertadas son de carácter indefinido
Entre las vacantes registradas en InfoJobs en agosto, se publicaron un total de 2.729 puestos de trabajo que ofrecían contrato indefinido, representando el 36,9% de las vacantes que informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada, 2.589, representaron un 35% del total en la plataforma.
En lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que ofrecían jornada a tiempo completo, representando el 60,6% del total. El 20,6% de los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.
Análisis por CC. AA: Cantabria, la única región que crece respecto al mes anterior y el año pasado
Dentro del análisis por comunidades autónomas, hay que destacar Cantabria, región que crece tanto en la comparativa mensual, con un 4% —siendo la única con cifras positivas—, como en la interanual, donde aumenta un destacado 35%.
Si analizamos sólo la comparación con el mismo mes del año anterior, además de Cantabria también hay que destacar la Comunidad Valenciana, La Rioja y Baleares. La primera de ellas crece un 28% frente a agosto de 2024, mientras que las otras dos aumentan sus registros un 21% y 16% respectivamente.