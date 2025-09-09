José María Martín conquista la 65ª Vuelta Ciclista a Tenerife y José Carlos Suárez se luce en casa

San Cristóbal de La Laguna vivió este domingo el vibrante desenlace de la 65ª edición de la Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife, una carrera que volvió al calendario tras tres años de paréntesis y lo hizo por la puerta grande. José María Martín, del Team Extremadura–Pebetero, fue el gran protagonista de esta edición al imponerse en la clasificación general, mientras que el local José Carlos Suárez (Tenerife Bike Point) desató la locura en las calles laguneras con su victoria en la tercera y última etapa.
Martín firma una vuelta perfecta y suma otro título a su palmarés
El ciclista sevillano, campeón nacional élite y vencedor este año de pruebas como la Copa de España o la Vuelta a Ávila, llegó a Tenerife con la ambición clara de añadir una nueva victoria a su temporada. Desde la contrarreloj inaugural, en la que fue el más rápido, Martín se vistió de líder y no soltó el maillot morado en los tres días de competición.
En la última jornada, un explosivo circuito urbano de 43 km en La Laguna, el Extremadura–Pebetero supo manejar los tiempos y proteger a su líder ante los ataques rivales. El recorrido, técnico y lleno de curvas y aceleraciones, no ofreció tregua, pero Martín demostró madurez y resistencia, firmando también el triunfo en la clasificación de la regularidad.
Suárez brilla ante su afición
El epílogo de la Vuelta tuvo un sabor muy especial para el ciclismo canario. José Carlos Suárez, ciclista del Tenerife Bike Point – La Sede, se impuso en un emocionante sprint final y logró la victoria de etapa, provocando la ovación del numeroso público que se volcó con la carrera. Suárez no solo se llevó el parcial, sino que acabó tercero en la clasificación general y fue distinguido como el mejor ciclista canario de la prueba.
Un recorrido exigente y un público entregado
El diseño del circuito, con cuatro largas rectas en un trazado casi cuadrado y varias metas volantes (vueltas 5, 10 y 15), obligó a los equipos a desplegar una estrategia muy activa. Manuel Rodríguez, también del Extremadura–Pebetero, fue protagonista en los sprints intermedios y se adjudicó el maillot de metas volantes. En cuanto a la montaña, el premio fue para Aleix Sierra, del Lleida Pedros.
Pese a la escasa altitud del trazado (entre 549 y 560 metros), las constantes aceleraciones convirtieron la etapa en un reto físico y táctico para los corredores. La presencia masiva de aficionados en las calles convirtió el evento en una auténtica fiesta del ciclismo.
La organización destacó el éxito del regreso de la prueba, agradeciendo especialmente el respaldo del Cabildo de Tenerife, IDECO y Deportes Tenerife, pilares fundamentales para el desarrollo de esta histórica carrera. También se reconoció al Extremadura–Pebetero como el mejor equipo de la edición.
🏆 Podio final de la 65ª Vuelta a Tenerife:
- 1.º José María Martín (Extremadura–Pebetero)
- 2.º Corentin Dufort (Lescar VS)
- 3.º José Carlos Suárez (Tenerife Bike Point – La Sede)
🎖️ Premios individuales:
- Etapa 3 / Victoria en La Laguna: José Carlos Suárez
- Etapa 2 / Candelaria – La Esperanza: Aleix Sierra
- Etapa 1 / Crono en La Laguna: José María Martín.
- Mejor ciclista canario: José Carlos Suárez
- Campeón Provincial de Montaña: Adrián Trujillo
- Maillot de la montaña: Aleix Sierra (Lleida Pedros)
- Metas volantes: Manuel Rodríguez (Extremadura–Pebetero)
- Maillot regularidad: Jose María Martín
- Mejor equipo: Extremadura–Pebetero