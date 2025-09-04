La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: calor, humedad y bochorno

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves indica que en el norte, por debajo de unos 1.200-1.300 metros, habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, especialmente en el nordeste.
Además, no se descartan lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste y durante la segunda mitad del día, y estará poco nuboso o despejado en el resto de zonas, según ha informado la Aemet.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 19 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte a partir de la tarde, más brisas en costas del suroeste.
La previsión de la Aemet para la provincia de Las Palmas
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este jueves indica que en el norte de Gran Canaria, por debajo de unos 1.000-1.100 metros, habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y sin descartar lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías y durante la tarde-noche; estando poco nuboso o despejado en el resto de zonas.
En cuanto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos poco nubosos en general con intervalos nubosos en el oeste a primeras y últimas horas, según ha informado la Aemet.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 26 grados de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.