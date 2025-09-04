La Guardia Civil activa un dispositivo especial para encontrar a una mujer en Tenerife: podría estar desorientada

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda, para localizar a una persona, mujer de 75 años desde la tarde del día de ayer, 03 de septiembre, fue vista por última vez en la zona de Morro de los Gatos, aproximadamente a las 14:00 horas.
Se trata de una mujer de constitución delgada, 158 cm de altura, color marrón de ojos, cabello liso, largo y canoso, con deterioro cognitivo que pudiera haberse desorientado.
En el dispositivo participan diversas unidades de la Guardia Civil, patrullas de Seguridad Ciudadana, Servicio Aéreo de la Guardia Civil, Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM), agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) con drones, Grupo Cinológico de la Guardia Civil, así como otros servicios de emergencia, como Policía Local de Arona y Servicio de Emergencia del Ayuntamiento de Arona, entre otros, que colaboran en la búsqueda de esta persona.
Cualquier dato que pudiera ser de interés se solicita se notifique al 062.
Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, teléfono de contacto 696943009 o 922648500, ext.1620425-1620608