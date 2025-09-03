La Guardia Civil, atónita en Tenerife: entra en una peluquería canina y descubre que hacían tratamientos dentales 

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), investiga a una mujer residente en Granadilla (Tenerife) como presunta autora de un delito de intrusismo profesional.
La actuación se inició después de que los agentes tuvieran indicios de que un centro de peluquería canina podría estar realizando prácticas no relacionadas con su actividad. Tras abrir diligencias, se llevó a cabo una inspección en el local.
Durante la visita, los efectivos comprobaron que en el establecimiento se efectuaban procedimientos de profilaxis dental en animales sin anestesia, además de encontrar instrumental quirúrgico, gasas, vendas y un medicamento de uso humano.
El hallazgo de la Guardia Civil
Para esclarecer los hechos, se solicitaron distintos informes técnicos: uno al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que determinó que el fármaco hallado no es apto para animales; y otro a un veterinario colegiado, que confirmó que este tipo de prácticas solo pueden realizarse por profesionales de la veterinaria y bajo anestesia general.
Como resultado, se confirmó la existencia de intrusismo laboral, lo que llevó a la investigación formal de la mujer. Además, se interpusieron tres denuncias administrativas por infracciones en materia de sanidad y protección animal, uso indebido de medicamentos y actividades clasificadas, según informó la Guardia Civil.
La investigación continúa abierta a la espera de analizar toda la documentación recopilada.