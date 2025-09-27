EN VIVO | La Laguna Tenerife-Real Madrid

La Laguna Tenerife se ve las caras con el Real Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa Endesa.
Será la tercera presencia aurinegra en el torneo que abre oficialmente el curso 25/26 y la segunda vez que los insulares participan por méritos deportivos, tras su histórico tercer puesto de la campaña pasada. Los tinerfeños cayeron en semifinales en los dos antecedentes anteriores ante el Real Madrid, su rival precisamente de hoy sábado (Martín Carpena, 20:00 hora canaria | DAZN, de manera gratuita previo registro).
El Real Madrid no contará con Gabriele Procida y Trey Lyles, mientras que Fran Guerra y Lluis Costa no se vestirán con La Laguna Tenerife.
Kostadinov, titular
Txus Vidorreta alineó de inicio a Kostadinov por la baja de Fran Guerra. El entrenador buscaba desgastar de inicio a los interiores madridistas, con la amenaza exterior de Scrubb y Van Beck. El Madrid presentó una defensa muy dura, provocando tres pérdidas consecutivas de La Laguna Tenerife que, sin embargo, también lograba ajustarse en defensa (4-2).
Kostadinov se hizo grande en la zona, sumando los seis primeros tantos de los insulares (6-4) pero cometiendo dos personales muy pronto, con solo cuatro minutos jugados. Era un problema importante para La Laguna Tenerife.
A estas alturas del duelo, Tavares ya era un problema en la zona. El Real Madrid solo había anotado mediante él (8-7) pero cuando se sentó a descansar, los de Scariolo lograron diversificar su anotación, resultando algo más imprevisibles (8-12).
A La Laguna Tenerife le costaba anotar y eso lo aprovechó el Madrid tras dos errores ofensivos de los insulares (10-18) a falta de menos de dos minutos para acabar la primera manga. Vidorreta tuvo que parar el partido.
El tiempo muerto surtió efecto. Parcial de 7-0 (17-18), La Laguna Tenerife logró recuperarse tras un parcial de 2-13 para que el primer cuarto acabara (17-18).
Gran segundo cuarto de La Laguna Tenerife
El principal mérito del Canarias era competir y lograr contener a los de Scariolo, sobre todo por lo desigual del juego interior de uno y otro equipo -casi cualquier equipo de la Liga Endesa se encuentra en esa tesitura-, cuando se cumplían los primeros dos minutos de la segunda manga (20-22).
La Laguna Tenerife crecía poco a poco en el duelo de la mano de un Rokas Giedraitis que es de esos jugadores con oficio, que defiende duro a Hezonja y, en la jugada inmediatamente posterior, mete de tres. Ahora era Scariolo el que tenía que para el duelo (26-24). Quedaba un mundo, más de seis minutos, pero qué bien jugaba el Canarias.
Siguió castigando el lituano (36-32). El Real Madrid se veía en apuros. Tavares cometió su segunda personal a falta de menos de tres minutos para el descanso para luego ver una técnica por un gesto a los colegiados. La Laguna Tenerife aprovechó la ocasión. 41-32 y nuevo tiempo de Scariolo. El Canarias enseñaba los dientes.
Rokas Giedraitis puso el 45-35 con el que se llegó al descanso. El Canarias dominaba al Real Madrid. El parcial de esta manga había sido 28-17.