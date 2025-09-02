Ni para beber ni para cocinar: un municipio de Tenerife restringe el uso de agua y crea un sistema de reparto para los vecinos

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha anunciado restricciones en el uso de agua potable en varios núcleos de la parte alta del municipio tras detectarse concentraciones de fluoruro superiores a los niveles permitidos.
La medida afecta a los vecinos de los barrios de Las Portelas, Las Lagunetas, El Palmar, Barranco Las Palmas, La Sabina y la parte alta de Casablanca.
En estas zonas, el agua no podrá utilizarse para beber, cocinar ni preparar alimentos hasta nuevo aviso.
Para asegurar el suministro básico, el consistorio ha establecido un sistema de reparto que se llevará a cabo esta semana en los siguientes puntos y horarios: martes y viernes, de 10:00 a 13:00 horas, en la Plaza de Las Portelas y la Plaza de El Palmar.
El resto del municipio no se ve afectado por esta restricción, ya que recibe el agua de otros proveedores.