tenerife

Ni para beber ni para cocinar: un municipio de Tenerife restringe el uso de agua y crea un sistema de reparto para los vecinos

La medida afecta a diversos barrios de la localidad y se mantendrá hasta nuevo aviso
Una avería deja sin agua a 20.000 personas en Santa Cruz de Tenerife
Ni para beber ni para cocinar: un municipio de Tenerife restringe el uso de agua y crea un sistema de reparto para los vecinos. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha anunciado restricciones en el uso de agua potable en varios núcleos de la parte alta del municipio tras detectarse concentraciones de fluoruro superiores a los niveles permitidos.

La medida afecta a los vecinos de los barrios de Las Portelas, Las Lagunetas, El Palmar, Barranco Las Palmas, La Sabina y la parte alta de Casablanca.

  1. "Marrón y con mal olor": denuncian el estado del agua corriente en un municipio de Tenerife“Marrón y con mal olor”: denuncian el estado del agua corriente en un municipio de Tenerife
  2. El Pinalito: el agua de Tenerife que desapareció por su sabor ‘diferente’El Pinalito: el agua de Tenerife que desapareció por su sabor ‘diferente’

En estas zonas, el agua no podrá utilizarse para beber, cocinar ni preparar alimentos hasta nuevo aviso.

Para asegurar el suministro básico, el consistorio ha establecido un sistema de reparto que se llevará a cabo esta semana en los siguientes puntos y horarios: martes y viernes, de 10:00 a 13:00 horas, en la Plaza de Las Portelas y la Plaza de El Palmar.

El resto del municipio no se ve afectado por esta restricción, ya que recibe el agua de otros proveedores.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas