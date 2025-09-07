Nuestra Orquesta Sinfónica triunfa allende los mares

Da gusto poder comenzar El Cotarro con la noticia del triunfo de algo nuestro, y aún más, si ese triunfo es lejos de nuestra tierra y es reconocido por los medios especializados. Es el caso de nuestra Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) y de su director honorario, el gran Víctor Pablo Pérez. Esta vez ha sido en Santander, donde nuestra OST ha triunfado bajo la dirección de Víctor Pablo, teniendo como invitado solista al gran pianista Paul Lewis. En la revista Ritmo, el crítico Darío F. Ruiz escribió, refiriéndose a la dirección de Víctor Pablo: “Fue la suya una interpretación titánica, pero no se lea esto en su acepción de desmesurada o excesiva, sino como adecuada al carácter rebelde y desafiante de ese periodo en la obra del genio de Beethoven en la que ya vislumbramos un nuevo horizonte estético”. Por su parte, en el digital Platea Magazine, el crítico Enrique Bert escribió: “Víctor Pablo Pérez hizo frente a la sinfonía de Shostakovich manejando su instrumento, la orquesta tinerfeña, con enorme habilidad”. Nuestra OST es un lujo que lleva el nombre de Tenerife por el mundo.
Esta misma noche la OST trae el Far West a La Laguna
Precisamente, esta misma noche, a las 21:00 horas y en la lagunera plaza del Cristo, nuestra OST, con el maestro Víctor Pablo Pérez como director, protagonizarán el ya tradicional concierto extraordinario en el marco del programa de actos de las fiestas en honor del Santísimo Cristo de La Laguna. Al concierto le han puesto este año el título genérico de “El bueno, el feo y el malo” porque contará con las mejores bandas sonoras del Far West y nuestra OST, además de la participación de Víctor Pablo Pérez (director honorario) contará con la actuación de la Coral Reyes Bartlet, Andrea Martí (soprano) Toni Marsol (barítono), Luis Posada (narrador) y Sergi Raya (armónica). Estoy seguro de que será un concierto de cine, con las grandes bandas sonoras del género. Yo, como concertino de carraca de la OST, que lo soy, no tengo la menor duda de que nadie como Víctor Pablo sabe extraer de nuestra OST sus mejores esencias, así como su mejor sonoridad.
Ahora se llevan las manos a la cabeza por la filoxera
Presumíamos hasta hace un par de meses de ser de las pocas regiones del mundo exentan de filoxera en los viñedos. Nos codeábamos en ese prestigio con Chile, algunas áreas de Australia y algunas islas del Pacífico. Hoy el sector está acongojado y todo el mundo de lleva las manos a la cabeza. Hasta la denominación de origen (DOP) Islas Canarias, cuyo consejo regulador preside el químico y enólogo Juan Jesús Méndez Siverio, a su vez director de Bodegas Viñátigo, está que trina con los políticos de todas las administraciones públicas porque, según dicen en un vídeo que recomiendo ver, llevan años sin ponerse las pilas y ahora se están pasando tres pueblos a la hora de poner restricciones en el sector vitivinícola. Una de las personas que más sabe de insectos y plagas, el doctor Basilio Valladares Hernández, catedrático de parasitología y profesor emérito de la Universidad de La Laguna, viene predicando en el desierto desde hace años, reclamando un mayor rigor en el control de plagas y más efectivos controles fitosanitarios sobre todo lo que entra a nuestras islas (plantas, animales, etc.) Imagino que Narvay Quintero (consejero de Agricultura del Gobierno canario) y Rosa Dávila (presidenta del Cabildo tinerfeño) estarán haciendo todo lo que pueden y, sobre todo, debidamente asesorados por los técnicos más cualificados, poniendo por delante a esos expertos y a la ciencia, dejando la política en su correspondiente lugar.
Discos Manzana cumple 50 años de musical historia
Un 2 de septiembre, pero de 1975 (todavía el dictador Francisco Franco estaba vivito y coleando) un lagunero “desinquieto”, Alberto González Segura, abría la primera tienda con la firma Discos Manzana, en la lagunera calle del Dr. Zamenhof. El pasado martes, Discos Manzana cumplió 50 años y, como dice su fundador, el propio Alberto González Segura, “a partir de ahí, todo fue historia”. A partir de aquella pequeñísima tienda fue desarrollándose lo que, pocos años después sería todo un imperio discográfico. Nos avisa Alberto que está preparando un libro en el que nos contará textualmente, pero sobre todo gráficamente, la apasionante y musical historia de Discos Manzana. Como dice el propio Alberto Segura, como le conocemos todos, a partir de ahí. En la foto que me manda Alberto González Segura aparece la ilustración del primer cartel de la tienda y del interior del pequeño local, que, al no existir fotografías disponibles, lo han recreado en recuerdo de una fecha trascendental para el desarrollo musical en nuestras islas.
Manzana revolucionó el sector musical en Canarias
Me dice Alberto que mandó a hacer una ilustración del interior, con el dibujo en la pared de King Crimson, que fue realizado en su día por el pintor lagunero Juan Molina. El cartel exterior de Manzana lo había realizado el gran orfebre lagunero Ventura Alemán de Armas y, al no tener tampoco fotos, Alberto encargó a su hijo Ventura, “alma mater” de la lagunera empresa Bronzo una réplica, explicándole como fue en su día el cartel original, y la ha hecho perfecta. La primera tienda abierta en 1975 la montó Alberto González Segura con su amigo de la infancia, Néstor Torrens, con un aval de sus respectivos padres. Ambos estudiaban en la universidad, Alberto cursaba aparejadores y Néstor, matemáticas. Al año y poco, Alberto decidió por dejar aparejadores (aunque solo le faltaba el proyecto fin de carrera) y optó por meterse a fondo con el comercio de los discos, mientras Néstor prefirió seguir con su carrera de matemáticas. En aquel momento, Alberto compro su parte a Néstor y su hermano Javier ya entró como socio comercial y su padre, el recordado don Alberto González entró como socio capitalista. Eso fue a finales de 1976 y la historia continuó hasta cerrar su ciclo en 2002. Si todo va bien, el libro estará para finales de octubre, con prólogo de Jose Manuel Pérez Lorenzo e introducciones de Carmelo Rivero y Juan Cruz Ruiz. Tremendo regalo para Reyes.
www.canariasenpositivo.com/el-cotarro