Claro conflicto de intereses en un partido de categoría preferente en Tenerife

¿Puede dirigir un partido, como linier, el hermano de un jugador de uno de los equipos? La respuesta resulta bastante obvia, sin embargo el pasado viernes se produjo este caso en el encuentro CD San Andrés-AU Güímar, disputado en el campo del histórico cuadro costero.
Uno de los árbitros asistentes, Joel Hymar Gutiérrez Rodríguez, es el hermano del dorsal 4 del cuatro visitante, Kevin Omar Gutiérrez Rodríguez, conocido en el fútbol regional como ‘Chapi’, quien disputó todo el encuentro e intervino en varias acciones polémicas que se saldaron siempre a favor del actual líder de la categoría preferente tinerfeña. Este hecho, unido a la desastrosa actuación del colegiado principal de la contienda, Ayoze Miguel Marichal Herrera, ha provocado una profunda sensación de frustración en el club santacrucero, ya que entienden que adultera la competición.
El conflicto de intereses en el fútbol surge cuando la imparcialidad y objetividad de una persona se ven comprometidas por un interés personal o secundario que podría influir indebidamente en sus responsabilidades y toma de decisiones dentro del deporte. Por ejemplo, el caso en cuestión, que ha generado gran indignación en el San Andrés.
El propio código ético de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife recoge, en el Capítulo 5, que “Las personas sometidas a este Código (que es de obligado cumplimiento para todas las personas que forman parte de la estructura de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife) no podrán ejercer sus funciones, y más concretamente, influir o participar en la toma de decisiones, en las situaciones en las que exista un conflicto de intereses que pueda afectar a su actuación, sea este conflicto real o potencial”.
Cabe entender que el Comité Técnico de Árbitros, que es el responsable de realizar las designaciones arbitrales de cada jornada, desconoce el parentesco de primer grado del linier con el jugador del Unión Güímar, pero sorprende que el propio Joel H. Gutiérrez Rodríguez no haya solicitado no dirigir un partido en el que participa su hermano.
También esta cuestión se recoge en el citado Código ético federativo: “Las personas obligadas por el presente Código tienen la obligación de dar a conocer todas las relaciones e intereses que puedan generar situaciones de conflicto de intereses relacionadas con las actividades que desempeñen dentro del ámbito de la FIFT, con anterioridad a que se produzcan”.
Por otra parte, la actuación de Ayoze M. Marichal Herrera, resultó muy parcial, perjudicando a los locales con decisiones técnicas erróneas.
En San Andrés se acuerdan, por ejemplo, de dos penaltis no pitados a su favor y, precisamente, de la no expulsión de Kevin Gutiérrez, a quien el colegiado principal le perdonó la roja. También de la jugada que originó el 0-2, un mal despeje de un defensa local que el trencilla interpretó disparatadamente como cesión.