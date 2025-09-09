Pere Navarro, director de la DGT, va al grano sobre la renovación del carnet de conducir para los mayores de 65 años: “Hay que ser sensibles”

En numerosas ocasiones, hemos visto titulares que anuncian que “la DGT va a prohibir conducir a los mayores de 65 años”. Pero la Dirección General de Tráfico aclara que solo se está valorando acortar los plazos de renovación del carnet para este grupo de conductores.
El debate sobre si se debería retirar el carné por edad lleva tiempo abierto, tanto en España como en Europa. No obstante, aunque la DGT ha contemplado la idea de acelerar los ritmos de renovación, no se ha adoptado ninguna medida vinculante ni directiva al respecto.
Pere Navarro, director de Tráfico, aclaró que “no se va a prohibir conducir por razones de edad, dependerá de las condiciones psicofísicas del conductor”. Añadió que “en la España vaciada que te quiten el permiso de conducir es duro, hay que ser sensibles por lo que supone”. Lo mismo se aplica a personas con discapacidad.
En realidad, lo único que la DGT ha comunicado es que está estudiando acortar los plazos de renovación para conductores mayores de 65 años, una propuesta que forma parte de las medidas incluidas en la Estrategia de Seguridad Vial 2030, anunciada en verano de 2022.
Actualmente, la renovación del carné a partir de los 65 años se realiza cada cinco años. Este periodo ha sido considerado excesivamente extenso, especialmente cuando los requisitos para renovar a los mayores de 75 años son idénticos a los que se aplican a personas más jóvenes.