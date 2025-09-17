sucesos

Un hombre de 53 años, crítico tras sufrir un infarto en plena calle en Santa Cruz

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía la alerta
Hallan el cadáver de una persona sin hogar ante las puertas de un hospital en Canarias: fue atendido en Urgencias dos días antes
Sobre las 18:59 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba que una persona había sufrido un desvanecimiento en la vía pública y se encontraba inconsciente, en la calle Santiago Cuadrado, municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El personal de las ambulancias del SUC constató a su llegada que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, logrando finalmente recuperar el ritmo cardiaco.

El hombre de 53 años de edad que, en el momento inicial de la asistencia, es recuperado de una parada cardiorrespiratoria y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

La Policía Local colaboró con los recursos sanitarios y elaboró los informes correspondientes.

