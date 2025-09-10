Un municipio de Tenerife, contundente ante el incremento de enseres abandonados en la calle: multas de hasta 3.000 euros

El Ayuntamiento de Tegueste denunció ayer el incremento de casos de abandono de enseres y restos de poda en la vía pública, pese a que existe un servicio gratuito de recogida domiciliaria al que cualquier habitante puede acceder llamando al 922 637 507, 922 637 611 o 900 102 925. Esta práctica incívica daña la imagen del municipio, perjudica la convivencia y genera sobrecostos que afectan a toda la ciudadanía, destacaron.
El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, lamentó que “el Ayuntamiento pone a disposición un servicio gratuito y eficaz para la recogida de enseres, y aún así vemos cómo cada vez son más los que optan por abandonarlos en la vía pública”.
Desde el Ayuntamiento recordaron que la normativa municipal establece sanciones de hasta 3.000 euros para aquellos que depositen muebles, restos de poda y otros residuos en las calles sin solicitar la recogida correspondiente. Y enfatizaron que “el objetivo principal es concienciar. Sin embargo, si estas conductas persisten, se aplicará la ordenanza con firmeza”.