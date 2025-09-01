Una experta inmobiliaria, sin rodeos sobre tu personalidad en función al lugar de Tenerife en el que vivas: “No le dan miedo las cucarachas”

Un vídeo de la tinerfeña @orianavaletfe, experta inmobiliaria en redes sociales, se ha vuelto viral en TikTok al relacionar el lugar de residencia en la Isla con la personalidad de quienes viven —o se hospedan— allí.
En tono humorístico y con referencias fácilmente reconocibles para los canarios, la creadora repasa diferentes zonas y tipos de vivienda de Tenerife, asignando rasgos de carácter a cada uno.
En el vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones, la inmobiliaria describe perfiles muy concretos. Desde el ático moderno en el centro de Santa Cruz, que pertenece a una “persona urbana, siempre con prisa, adicta al café y sin miedo a las cucarachas”, hasta el piso antiguo en Ofra, asociado a “personas trabajadoras, familiares y de clase media”.
Perfiles según el municipio y la vivienda
La clasificación que propone @orianavaletfe incluye algunos de los enclaves más conocidos de Tenerife:
- Santa Cruz de Tenerife (ático moderno): persona urbana, acelerada y cafetera, con tolerancia a las cucarachas.
- La Laguna (casa terrera): amante de lo vintage, de los días nublados y “experto en paraguas”.
- Costa Adeje (villa de lujo): empresario o extranjero, apasionado del golf y devoto del sol.
- Los Cristianos (apartamento turístico): turista en busca de fiesta y sol en exceso.
- Tacoronte (chalet con huerta): ermitaño, ecologista y amante de la tierra.
- Puerto de la Cruz (casa con vistas al mar): relajado, gourmet y siempre dispuesto a una sobremesa.
- El Médano (dúplex): deportista, fan del surf y del viento como estilo de vida.
- Ofra (piso antiguo): persona trabajadora, familiar y de clase media.
El vídeo mezcla el conocimiento del mercado inmobiliario con el sentido del humor local. Cada descripción, entre lo caricaturesco y lo real, conecta con clichés populares de cada municipio tinerfeño.
