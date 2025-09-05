Una madre británica defiende su mudanza a Tenerife tras vender los juguetes de sus hijos: “Les estoy dando una vida mejor”

Una madre británica llamada Antonia se ha defendido de las críticas recibidas en redes sociales tras revelar que decidió vender los juguetes de sus hijos antes de mudarse con ellos desde el Reino Unido a Tenerife.
La mujer explicó que su objetivo era ofrecerles “una vida mejor”, pese a que algunos usuarios la acusaron de ser “cruel” y de comportarse como una “mala madre”, según informa The Sun.
En un vídeo de TikTok que se hizo viral, Antonia respondió a quienes cuestionaron su decisión de no trasladar las pertenencias de sus hijos: “No me estoy llevando sus cosas. Las estamos vendiendo, y cuando lleguemos a Tenerife podrán comprar cosas nuevas. Para ellos es emocionante”.
La madre añadió que, aunque es consciente de que una mudanza con niños nunca es sencilla, este momento era el adecuado: “Mi hijo mayor acaba de terminar el curso seis, así que es el momento perfecto para empezar de nuevo”.
Sobre la adaptación escolar, Antonia explicó que sus hijos podrán continuar con el currículo británico en una escuela internacional de Tenerife y que ya han comenzado a aprender español: “Van a ir a un colegio internacional que sigue el currículo del Reino Unido, y también están aprendiendo español”.
Además, destacó que la familia cuenta con apoyo en el Archipiélago: “Tienen abuelos, tías, tíos y primos que ya viven allí, así que no van a estar solos”.
El vídeo generó miles de visualizaciones y comentarios. Mientras algunos usuarios se mostraron críticos, otros compartieron experiencias similares y le dieron su apoyo. Una mujer relató: “Nos mudamos a Tenerife hace nueve años, mis hijos prosperaron. Tendrán una experiencia increíble”.
