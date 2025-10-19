Una madre denuncia acoso y abandono a su hijo con autismo en un colegio de Tenerife: “Intentaron envenenarlo”

Una madre residente en Santa Cruz de Tenerife ha publicado varios vídeos en TikTok, a través del perfil Saltando con mis hijos, en los que denuncia el trato a su hijo de 10 años, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en un colegio público de la capital tinerfeña.
La mujer asegura que su hijo “ha sufrido acoso, agresiones y abandono dentro del centro educativo”, y sostiene que “las autoridades competentes no han tomado medidas” pese a haber presentado denuncias ante la Guardia Civil y haber contactado con distintos organismos públicos, sanitarios y educativos.
Entre los hechos relatados, la madre afirma que el menor fue víctima de un intento de envenenamiento, al detectar “un líquido de limpieza en su botella de agua”, y que en otra ocasión “escapó del colegio y permaneció una hora en la calle sin supervisión”, tras lo cual recibió una llamada del centro informando de que “no lo encontraban”.
También denuncia que su hijo ha sido “encerrado y castigado en clase”, y que en febrero de 2023 intentó quitarse la vida en dos ocasiones debido, según sostiene, a la presión y al rechazo que experimentaba en el entorno escolar.
Acoso, agresiones y abandono
La madre atribuye parte de la situación a la falta de comprensión del profesorado y del equipo directivo hacia la condición de su hijo. Afirma que el equipo de orientación ha variado en varias ocasiones su valoración, mientras que el inspector educativo sostiene que el menor “no presenta TEA ni necesita apoyos NEAE”.
La denunciante afirma que el niño posee “alta capacidad intelectual, pero dificultades de gestión emocional y social”, y que el centro “no ha adaptado el entorno ni los recursos educativos” a sus necesidades.
En los vídeos, asegura que tres profesores “le hacen la vida imposible” y que el ambiente en el aula “es inadecuado para un alumno con dificultades de regulación emocional”.
Según su testimonio, uno de los docentes fue finalmente cesado el curso pasado, mientras que a otro se le “abrió un expediente” por los incidentes ocurridos.
Añade que la directora del colegio habría acusado a su hijo de “agredirla” tras un episodio de desbordamiento emocional, extremo que la familia niega y dice que “otros niños testigos desmintieron”.
“Solo reaccionan cuando ocurre una tragedia”
La madre cuestiona la actuación del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a los que acusa de “ignorar los informes médicos y psicológicos” sobre el caso.
Explica que el menor asiste regularmente a terapia y que “cuenta con un informe de orientación educativa y psicopedagógica” que detalla su diagnóstico y necesidades de apoyo.
Denuncia que el sistema educativo “no respeta la neurodiversidad” y que el profesorado “carece de formación suficiente para atender a estudiantes con autismo”. También reprocha a la administración que “solo reaccione cuando ocurre una tragedia”, y pide la instalación de cámaras en los centros escolares para garantizar la protección de los menores.
Pide investigaciones sobre el acoso escolar
En los vídeos, la madre declara haber presentado dos denuncias ante la Guardia Civil por los hechos y reclama que se investigue la actuación del centro, del equipo de inspección y de orientación educativa. Pide una respuesta directa de las autoridades y asegura que “otras familias viven situaciones similares sin que se tomen medidas efectivas”.
Afirma que su hijo “solo sufre dentro del colegio”, que sufre ansiedad al asistir a clase y que el miedo a una posible recaída “forma parte de la vida cotidiana de la familia”.
La mujer, de nacionalidad italiana y residente en España desde hace dos décadas, asegura que continuará difundiendo su caso para que “se escuche la voz de las familias con hijos neurodivergentes”.
