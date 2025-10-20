Alberto Frutos y Aida Campos conquistan Los Lomos Trail 2025 en una edición marcada por el éxito de participación y la implicación vecinal

El pasado sábado 4 de octubre, el municipio de Candelaria vivió una de sus jornadas más intensas y emocionantes del año con la celebración de la segunda edición de Los Lomos Trail, una prueba que reunió a más de 550 corredores y a un impresionante equipo humano de 150 voluntarios y personal de seguridad.
Una edición que quedará grabada no solo por los tiempos, sino también por el espíritu de comunidad y la conexión con la naturaleza que se respiró en cada tramo del recorrido. En la distancia larga, Ruta L (23 km), los grandes vencedores fueron Alberto Frutos Serrano (Golondrinos Running Club) y Aida Campos Hernández (Jabato Veloz), que cruzaron la meta en lo más alto de la clasificación general.
Podios muy disputados en ambas distancias
En el cuadro masculino de los 23 kilómetros, Eduardo Ledesma Ramos (Aguilillas Trail) se hizo con la segunda posición, seguido por Jorge Gutiérrez Cachán, que completó el podio. En la categoría femenina, Eva María Ortega Rodríguez y Silvia Pérez Delgado (Laguneros Trail) ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.
También hubo emoción en la Ruta S (13 km). El triunfo fue para Daniel Sacramento García (Top Trail Canarias), acompañado en el podio por Carlos Jesús Hernández Marichal y Ossama Ghazi. En categoría femenina, el primer puesto fue para Marta Pueyo Yeguas (CD Voy Yoo Trail Team), seguida por Alba Perdiguer Corominas y Pilar Betsabé Díaz Díaz.
El pueblo se vuelca con el evento
El corazón del evento estuvo en la Plaza de Barranco Hondo, que acogió tanto la salida como la llegada de las pruebas, además de diversas actividades paralelas: zonas infantiles, puestos de comida, música en vivo y el festival Los Lomos Fest, que sirvió como cierre perfecto a un día redondo.
La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, no dudó en felicitar públicamente al pueblo anfitrión y al equipo organizador: “Los Lomos Trail ya es mucho más que una carrera. Es un espacio de convivencia, de disfrute del entorno y de orgullo comunitario”.
Y en palabras del concejal de Deportes, Manuel González, la prueba “sigue creciendo de forma imparable, gracias al compromiso de los vecinos, voluntarios, organizadores y participantes”, lo que refuerza su proyección como una cita destacada dentro del calendario deportivo de la isla.
Detrás del éxito, está el trabajo conjunto de muchas manos. El Ayuntamiento de Candelaria quiso destacar el esfuerzo de Fangosport, entidad organizadora, así como el apoyo de asociaciones, vecinos y patrocinadores locales, fundamentales para que todo funcionara como un reloj.
Los más de 150 voluntarios, junto con el equipo de Protección Civil, fueron clave para garantizar la seguridad, asistencia y el ambiente acogedor que marcó toda la jornada.