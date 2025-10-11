EN VIVO | Morabanc Andorra-La Laguna Tenerife

Wesley Van Beck sigue sin estrenarse en competición oficial con La Laguna Tenerife, y el norteamericano es duda para el choque que el equipo tinerfeño afrontará en Andorra contra el Morabanc.
Por su parte, el lituano Rokas Giedraitis ha asegurado que el equipo “se siente bien” y que “todos los jugadores están motivados para ganar” a los andorranos.
“Vamos a preparar el partido. Espero que podamos hacer nuestro juego y que podamos ganar”, dijo en declaraciones remitidas por el club.
Buen arranque de La Laguna Tenerife
Arranque con errores tanto por parte de La Laguna Tenerife como del Andorra (3-3). Ortega, con dos personales en tres minutos, metía en un problema a los suyos. En menos de cuatro minutos los del Principado estaban bonus.
Shermadini emergió como referente (5-11) para comenzar a disfrutar de diferencias cómodas (7-18). Joan Plaza tuvo que parar el partido.
El cuarto se cerró con un claro 12-24. La Laguna Tenerife dominaba.
Un Canarias colosal
Rubén Guerrero, con cuatro tantos, acercó a los suyos (16-27) pero desde que La Laguna Tenerife apretó, las cosas se fueron al 20-37.
A falta de tres minutos para el descanso el marcador era de 22-40 con un Gio colosal.
Al descanso, el 24-46 era abrumador. Los andorranos se quedaron en un 18% de acierto de tres y un 50% en tiros de dos gracias a la defensa de La Laguna Tenerife. Los de Vidorreta cerraban su rebote y se iban a un 64% de acierto en un duelo para enmarcar.