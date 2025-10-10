Anyway, en Atlántico Radio, estrena temporada con las mejores bandas sonoras de películas de los 80

Anyway, el programa de las grandes baladas de todos los tiempos, regresa esta semana a la antena de Atlántico Radio con un programa especial dedicado a las bandas sonoras de las películas de los años 80.
El espacio, que se emite los miércoles a las 10 de la noche (hora canaria) y en el podcast, arranca así su tercera temporada en antena, después de dos cursos marcados por el éxito de su audiencia.
Juan Carlos Mateu, en la presentación, y Óscar Méndez, en la realización, ofrecen a los oyentes una selección de grandes éxitos aparejados a superproducciones que triunfaron en taquilla y han dejado huella en varias generaciones. Los oyentes pueden disfrutar de piezas musicales inolvidables que saltaron a la gran pantalla y llegaron a lo más alto en las listas de popularidad de todo el mundo.
“Es un programa dedicado al cine de los ochenta con la esencia de Anyway, es decir, una hora de radio en la que proponemos olvidarse de los problemas, dejar atrás las prisas y recargar ánimos con la energía que aporta la nostalgia positiva, cuyos efectos favorables en la salud mental están más que demostrados”, asegura Mateu, quien avanzó que la próxima semana el protagonismo será para las películas de la década de los 90.
Puedes escuchar el programa completo a través de este enlace.