Casi 30 años esperando la llegada del tren a Tenerife

Les cuento una historia que comenzó a rondar el año 1995 a modo de idea en la cabeza del recordado Adán Martín (CC) siendo presidente del Cabildo de Tenerife. El año 1997 el propio Adán contrata el proyecto de viabilidad y, tres años después, el 2000, contrató el anteproyecto. La crisis del 2008 paró el tren, pero, aun así, se aprobó su implantación con el plan territorial de 2010. Ese mismo año, el Gobierno de España se comprometió a dar 10 millones para el proyecto, en un documento que firmó José “Pepiño” Blanco (PSOE) como ministro de Fomento, siendo Ricardo Melchior (CC) presidente del Cabildo, y de testigo Román Rodríguez (todavía en CC) que era el presidente del Gobierno Canario. Pero, un año después, el 2011, se decide posponer el proyecto de forma indefinida, aunque se presentó a la ciudadanía. El año 2017 se reactiva la idea con Carlos Alonso (CC) en la Presidencia del Cabildo, pero fue años después, en 2022, cuando se retoma el proyecto con Pedro Martín como presidente del Cabildo. Ahora, en 2025, con Rosa Dávila (CC) en la Presidencia, se vuelve a reactivar y se habla, incluso, del tren del Norte… Han pasado casi 30 años y seguimos sin el “chucuchú” del tren.
Un abuelo y su nieto Leo, de paseo en el tren del Sur
Como dice ahora la juventud, está “rulando” por las redes sociales un vídeo “muy guapo” donde se explica cómo va a ser el futuro tren que unirá la capital tinerfeña con el sur de la isla. Hace unas semanas, Rosa Dávila Mamely (CC) como presidenta del Cabildo, ha vuelto a reactivar el treintañero proyecto del tren del Sur con un nuevo convenio que ha firmado con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Jose Antonio Santano (PSOE) y el consejero de Obras Públicas del Gobierno canario Pablo Rodríguez (CC) en presencia del presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo (CC) y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE) y también ex presidente del Gobierno canario. Han sido (hasta ahora) treinta años de búsqueda y captura del tan necesario, demandado y deseado tren del Sur (y también del tren del Norte) para la isla de Tenerife. Solo me falta saber y ver si yo podré pasear en el tren isleño a mi nieto Leo (que está a punto de cumplir dos años) o si, por el contrario, será Leo, quien me pasee a mí. Rezo al Cristo de La Laguna para que sea lo primero.
José Ángel González Escalera y su paseo por Anaga
En medio de la historia del trenecito, el reconocido catedrático de biología y geología de la Universidad de La Laguna, José Ángel González Escalera escribió un gran libro que hizo realidad Ediciones Turquesa, que dirige José Manuel Moreno. El libro, titulado “Paseo natural por el Parque Rural de Anaga”, era tan atractivo, instructivo y ameno que voló de las librerías. Ahora, 15 años después, José Ángel González ha presentado una nueva edición, totalmente actualizada, mejorada y ampliada, en las clasificaciones científicas de plantas y animales. La anterior edición tenía 320 páginas y menos de mil fotografías, mientras que la actual tiene 372 páginas y más de 1.300 fotos en color y con una calidad muy superior, con una última parte dedicada a la etnográfica, que ha sido totalmente remodelada y modificada en su estructura y fotos. Una nueva y deliciosa joya de Ediciones Turquesa que presentó el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, junto con José García Casanova, también biólogo y presidente de la Asociación de Amigos del Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA). La obra ya está a disposición de quien la quiera en las principales librerías de Canarias. Un gran regalo de Reyes.
Guardia Civil: cuerpo “Nº1” que trabaja y hace deporte
Nadie duda de la gran profesionalidad de nuestra Guardia Civil y la demostrada eficacia del benemérito instituto que fundara Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II duque de Ahumada, el año 1844. En uno de los rankings más fiables que hay, publicado por la Academia GEOPOL, se la considera en el primer puesto del mismo en un listado de 97 países, en el que también comparten los primeros puestos la Gendarmería de Francia y los Carabinieri de Italia. Hay que ser muy ignorante o estar totalmente desinformado, para no saberlo y reconocerlo, por encima de ideologías y partidos políticos. Por ello, me parece perfecto que, cumplido su, muchas veces arriesgado trabajo, los y las profesionales de la Guardia Civil desconecten (aunque sigan preparándose físicamente con ello) y puedan disfrutar del deporte. En el entorno de la celebración de la festividad de Ntra. Sra. la Virgen del Pilar, su Santa Patrona, el próximo 12 de octubre, los hombres y mujeres de la Guardia Civil participan en diversos actos deportivos, recreativos y culturales. Uno de ellos se ha celebrado en Tenerife, con participación de hombres y mujeres de la Guardia Civil venidos de toda España.
Productos de Tenerife para agasajar a la Guardia Civil
Concretamente, el pasado fin de semana, el sureño campo de Amarilla Golf, en el sur de Tenerife, fue escenario de un atractivo torneo de golf, con casi 130 guardias civiles participantes venidos de toda España. El exitoso torneo contó con la colaboración para su organización de la Zona de Canarias de la Guardia Civil que manda el general Juan Hernández Mosquera. Promovida por el propio general Hernández Mosquera se montó de nuevo una “operación agasajo” (similar a la del Día de las Fuerzas Armadas – DIFAS 2025 en Tenerife) que fue muy bien coordinada por el teniente Luis Elneser Montesinos y su equipo. Y hay que reseñar, destacar, reconocer y agradecer públicamente la generosa colaboración de Narvay Quintero (consejero de Agricultura del Gobierno canario) a través de la empresa Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) que lidera Juan Antonio Alonso, así como la de Lope Afonso Hernández (vicepresidente del Cabildo de Tenerife) a través de la consejería del Sector Primario que lidera el consejero Valentín González Évora. Entre unos y otros, hicieron posible que todos y cada uno de los 129 guardias civiles participantes recibieran un sencillo pero atractivo lote de regalo con productos agroalimentarios de Tenerife. Felicidades a los unos y gracias a los otros.
