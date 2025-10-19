Convivencia en La Laguna: la asignatura pendiente

Sin duda alguna, la convivencia ciudadana es lo prioritario y más importante en un municipio. Pensando en esto, hoy les ofrezco un monográfico homenaje a la falta de memoria, la ineptitud, la inoperancia, el despropósito y a la falta de ignorancia. Hace unas semanas, el concejal de Unidas se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio (de los pocos que hace oposición) demandaba la ordenanza del ruido. En el pleno de hace unos días, el presidente de la Asociación de Vecinos del Casco, Pablo Reyes Núñez, también reclamaba una lucha contra el ruido, denunciaba el permanente “estado de fiesta” en el casco lagunero, recordaba la ausencia de la Comisión de Convivencia (que aún no está constituida) y anunciaba la presentación de demandas en la Fiscalía.
Resumen del “parto” de la Ordenanza de Convivencia
Este es un resumen de la historia del largo “parto” de una ordenanza municipal. En 2008, acabando Ana Oramas su mandato como alcaldesa, entró en la problemática del “botellón” y se dio cuenta de que, para parar el consumo de bebidas en la vía pública, solo tenía como “herramienta” la vieja “Ordenanza de Circulación y Reguladora de las Licencias de Entrada de Carruajes y Reservas de Aparcamiento”. Lo que leen. Comenzó entonces una reforma de la misma, que, ya como alcalde, “heredó” Fernando Clavijo. La lacra del “botellón” iba creciendo y Clavijo solicitó su colaboración a una serie de vecinos para la constitución de una comisión ciudadana, para que “no se tirara por la borda” el trabajo realizado en la etapa de Ani Oramas, y se rematara la norma por consenso.
Nació una Comisión que al final fue “secuestrada”
A mediados del 2011 la Comisión culminó por consenso la elaboración de la norma y se aprobó la “Ordenanza Municipal reguladora del ejercicio de la potestad sancionadora en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública”. Era un primer paso. El alcalde Fernando Clavijo reconoció que la creación de la Comisión Ciudadana y su trabajo de colaboración en la elaboración de la ordenanza había sido ejemplar y todo un éxito. La formaron 37 personas que representaban la realidad del municipio lagunero: representantes vecinales, empresariales, juveniles, deportivos, 3ª edad, universidad, padres y madres de alumnado, Policía Local, los partidos presentes en la Corporación, etc. Por su parte, dicha comisión reconoció que el fenómeno del “botellón” no se solucionaría con la ordenanza aprobada y que faltaba la “Ordenanza de Convivencia”. De aquella Comisión, salió también la “Declaración de La Laguna por la Convivencia” que se firmó el 27 de julio de 2012 (Día de San Cristóbal) y que ahí está para la historia.
Años de participación, trabajo altruista y consenso
El propio Fernando Clavijo propuso que la Comisión prorrogara su trabajo de colaboración, actualizó su estructura, se renovaron algunos miembros y, con ilusión y ganas, comenzó la elaboración de la nueva norma que, ¡4 años más tarde!, se llamaría “Ordenanza de Convivencia Ciudadana de La Laguna” y que fue aprobada en el Pleno del 6 de mayo de 2015. El 20 de mayo fue publicada en el BOE y, teóricamente, aquel mismo día entraba en vigor. Aquí hay que recordar que, justo el día en que la Comisión terminó sus trabajos y entregó al Ayuntamiento sus conclusiones y la redacción aprobada, siempre por consenso, la propia Comisión se autodisolvió y autoextinguió, una vez cumplida la misión para la que fue creada. En aquella fecha, José Alberto Díaz Domínguez (CC) ya era alcalde.
Basada en el diálogo, el arbitraje y la conciliación
Hay que reseñar que la Comisión Ciudadana que la elaboró (a la que perteneció José Alberto Díaz antes de ser alcalde) basó la norma en tres principios: “Diálogo, Arbitraje y Conciliación”, para que la norma no fuera represora (a base de prohibiciones), sancionadora (a base de denuncias) o recaudatoria (a base de multas), sino que, al contrario, fuera “positiva” y “formadora” fomentando la educación en valores, el diálogo, los trabajos en beneficio de la comunidad, etc. En ese sentido y con ese espíritu, para aplicar la nueva ordenanza, la misma norma proponía y animaba al Ayuntamiento a constituir de forma estable una Comisión Ciudadana de Convivencia (renovable cada 4 años) que colaborara, como órgano asesor, en la correcta y eficaz aplicación de la Ordenanza. Hoy en día, dicha Comisión sigue brillando por su ausencia, aunque sí tiene una presidenta.
¡Diez años! y aún la Comisión ni se ha constituido
Por las razones que sea (no voy a entrar en ello) lo cierto es que pasaron los años del mandato de José Alberto Díaz (CC) con Jonathan Domínguez (CC) como concejal de Seguridad, la Comisión Ciudadana nunca llegó a constituirse y, por ello, la Ordenanza de Convivencia (clave para el control del ruido, del “botellón” y sus derivados) nunca se ha podido aplicar correctamente. Pero, lo lamentable y triste es que llevamos más de 4 años con Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) de alcalde, y la Comisión de Convivencia sigue brillando por su ausencia. Hoy sigue sin existir porque no tiene estructura aprobada del todo, ni miembros democráticamente elegidos. Desde 2015 no se ha podido reunir, pero en estos 10 años (si no estoy equivocado) ha tenido hasta 4 presidentes: Jonathan Domínguez (CC), Francisco José “Fran” Hernández (CC) Manuel Alejandro Rodríguez (Vox) y, actualmente Eva Cólogan (PP).
Sueldos por presidir una Comisión que no existe
Pero lo más grave, además, es que al menos tres de esos cuatro concejales han cobrado un sueldo mensual (alguno durante más de un año) por el concepto “concreto” de tener la Presidencia de la Comisión Ciudadana de Convivencia. Y hay que decir que todos los partidos han sido y siguen siendo, cómplices (por acción u omisión) de una realidad que, presuntamente, creo que incluye ilegalidades. La Comisión que hoy preside Eva Cólogan (PP) y que Pablo Reyes Núñez pidió en el pleno que se reúna y funcione, no puede hacerlo porque, simplemente, no está constituida en su totalidad y le falta tener representantes democráticamente elegidos. Pero creo que lo peor es que no termina de haber voluntad o capacidad política. Aunque los sueldos se siguen cobrando y la presunta ilegalidad también continúa. Cuando termino de escribir todo esto, una persona que lo ha leído antes de publicarlo me pregunta: ¿Cómo puede estar una persona cobrando por presidir una comisión que no existe? O al revés: ¿Cómo puede no existir una comisión y que una persona esté cobrando por presidirla?… Yo no he sabido responderle, pero me he preguntado: ¿Si nadie lo denuncia, la Fiscalía podría actuar de oficio?