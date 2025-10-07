Creación literaria, periodismo y exploración confluyen en Puerto de la Cruz con Periplo 2025

Creación literaria, periodismo y exploración confluyen en Puerto de la Cruz del 20 al 26 de octubre con la decimotercera edición de Periplo, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras. Con el Museo Arqueológico, en el popular barrio de La Ranilla, como sede principal, la ciudad invita un año más a reflexionar sobre el viaje, no solo como el tránsito de un lugar a otro, sino también como una experiencia que transforma y que siempre -o casi siempre- viene acompañada de otra vivencia: el retorno.
“Periplo es mucho más que un festival literario: es un espacio de encuentro con el otro, un espejo donde reconocernos en la diversidad de las experiencias. Celebrar esta decimotercera edición reafirma el compromiso con una cultura que traspasa fronteras y nos hace ciudad abierta, plural y solidaria”, expone el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso.
La programación de Periplo reunirá a escritores, poetas, fotógrafos y exploradores que compartirán sus obras y trayectorias vitales. En el campo del testimonio y la memoria, el fotoperiodista Gervasio Sánchez reflexionará, en el encuentro Los ojos de la guerra, sobre la responsabilidad de mirar a los conflictos poniendo el foco en la dignidad de las víctimas. De igual modo, la periodista afgana Khadija Amin, exiliada tras la toma de Kabul por los talibanes en 2021, estará en el encuentro Voces apagadas: el borrado de las mujeres en Afganistán.
La humanidad y sus creencias se despliega en las obras de Aníbal Bueno y Chema Caballero. El primero, científico y fotógrafo especializado en comunidades minoritarias, invitará a viajar hacia esos “otros mundos” que aún laten en el planeta. El segundo, jurista y cooperante, compartirá su libro El bebedor de cerveza, fruto de más de 30 años de vida en África.
RESISTENCIA
Desde la literatura como espacio de resistencia, Daria Serenko, escritora rusa y activista feminista exiliada, presentará Deseo cenizas para mi casa, una obra escrita entre la cárcel y el exilio. Véronique Tadjo, una de las grandes voces de la literatura africana, llega al festival con En compañía de los hombres, novela coral inspirada en la epidemia de ébola que celebra la fortaleza humana. El periodista y escritor portuense Juan Cruz presentará Secreto y pasión de la literatura, un testimonio de medio siglo entre libros y autores.
El espíritu aventurero se refleja en Silvia Vidal, Jordi Esteva y Jordi Serrallonga. Vidal, leyenda del alpinismo, presentará Hay luz entre las cuerdas. Jordi Esteva, escritor, fotógrafo y cineasta, acudirá con Viaje a un mundo olvidado. Jordi Serrallonga, arqueólogo y naturalista, lo hará con Un arqueólogo nómada en busca del Dr. Jones.
MEMORIA Y TERRITORIO
El territorio y la memoria protagonizan las propuestas de Eduardo García Rojas (Paisajes del alma), Kevin Wittmann (La huella de los mapas) y Nuria Rodríguez (La invención del viaje moderno). Lola Nieto presentará La isla desnuda, un ensayo nacido de su estancia en Kioto, mientras que Lana Corujo, narradora e ilustradora canaria, visita Puerto de la Cruz con Han cantado bingo, una novela marcada por la memoria, la infancia y los paisajes de Lanzarote.
El festival, que anunciará en los próximos días nuevos participantes a través de su sitio web (festivalperiplo.com) y redes sociales, desarrollará en paralelo Periplo Formación, invitando a cientos de estudiantes de Secundaria y Bachillerato de toda la Isla a descubrir el viaje como experiencia transformadora.
El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras está organizado por la plataforma de participación colectiva Comando Periplo y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, el Cabildo de Tenerife, el Museo Arqueológico, Casa África y la Biblioteca Pública Municipal Tomás de Iriarte.
Comando Periplo nació en 2015 para apoyar la gestión del festival. Integrada por asociaciones, empresas, instituciones públicas y vecinos, funciona como una red voluntaria que aporta experiencia, creatividad y esfuerzo con un objetivo común: garantizar la calidad y sostenibilidad de esta cita.