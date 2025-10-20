Efrén Segundo y Andreea Mihaela se coronan en una noche única de trail, estrellas y naturaleza viva

La luna llena volvió a brillar con fuerza este sábado 11 de octubre en Tijarafe, y no fue solo por el espectáculo natural del cielo palmero… También lo fue por la energía de 750 participantes que se lanzaron a conquistar la montaña bajo la oscuridad en una nueva edición de la Full Moon Trail, la decana de las carreras nocturnas en Canarias, que cumplía su 13ª edición.
La cita, que formó parte del Sky FECAMON Tour 2025, además de mantenerse en el circuito KSeries Canarias y el Open Trail La Palma, volvió a confirmar por qué es una de las más esperadas del calendario. Entre luces frontales, caminos empinados y aplausos bajo la noche estrellada, Efrén Segundo Quesada y Andreea Mihaela Dorlea se llevaron la victoria en la modalidad reina de 23 kilómetros, brillando como las verdaderas estrellas del evento.
Carreras para todos, emoción en cada tramo
El evento, organizado con mimo y precisión, ofreció varias distancias: 23, 14 y 9 kilómetros en modalidad competitiva, además de pruebas para senderistas y la Cajasiete Full Moon Trail Kids, que permitió a los más pequeños vivir también esta experiencia única.
En la clasificación general del FMT 23K, el segundo lugar fue para Kevin González Bermejo y Graciela Acosta Fajardo, mientras que Ayhtami Brito Henríquez y Libertad Rivero Corbacho completaron el podio.
En la FMT 14K, los más rápidos fueron Carlos Alberto Rodríguez Brito e Idoia Pérez Rodríguez, seguidos de cerca por Cristian Pulido Pérez y Myriam Baez Plasencia, con Francisco Castillo Sastre y Anabel De La Rosa Molina en tercer lugar.
La distancia más corta, el FMT 9K, también tuvo sus momentos de gloria. Moisés González Francisco y María Camacho Pérez cruzaron primero la meta, por delante de Víctor García Paz y Ana Begoña González Francisco, con Alejandro Martín Rodríguez y María Camacho Ramos en la tercera posición.
Un evento que va mucho más allá del deporte
La Full Moon Trail es una carrera especial. No solo por celebrarse de noche, sino porque su esencia está impregnada de valores que van más allá del cronómetro. Desde 2018, cuenta con el distintivo de Actividad Deportiva Starlight, promoviendo la observación astronómica y el respeto por el cielo nocturno.
Además, la prueba está adherida a la marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, lo que implica una organización comprometida con el medio ambiente: separación y gestión de residuos, minimización del impacto en el entorno, uso responsable de recursos… todo cuidado hasta el más mínimo detalle.
La carrera no sería posible sin el calor humano que la rodea. El Ayuntamiento de Tijarafe y el Club de Atletismo Trecus Domingo Alonso La Palma lideraron la organización, pero el alma de la prueba está en sus voluntarios, los clubes deportivos, los vecinos, las empresas locales, el Cabildo de La Palma, el Gobierno de Canarias y los cuerpos de seguridad y emergencias.
Decenas de personas estuvieron presentes en puntos de avituallamiento, animando en mitad del monte, gestionando accesos, dando apoyo y sonrisas en cada cruce del camino. Porque si algo tiene esta prueba, es que nadie corre solo.