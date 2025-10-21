El Cabildo se une al pesar por el fallecimiento del investigador tinerfeño Rafael González Antón

El Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife expresó ayer su pesar por el fallecimiento, el pasado sábado, de Rafael González Antón, investigador y exdirector del Museo Arqueológico de Tenerife (MUNA). José Carlos Acha, consejero de Cultura y Museos, destacó que González Antón dedicó su vida profesional al estudio del patrimonio canario, abarcando la cerámica prehispánica, la etnografía y la colonización de las Islas, siendo clave para renovar el discurso del museo capitalino.
“Fue un compañero entrañable y generoso, así como un investigador incansable, siempre con propuestas innovadoras, sobre los distintos campos de los que se ocupó. Su pérdida va a ser difícilmente superada”, puso de relieve José Carlos Acha.
Rafael González Antón nació en La Laguna en 1945, en el seno de una familia muy vinculada al cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, pues su padre, Emilio González Díaz de Celis, fue facultativo y director de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna (ULL) y su abuelo, Joaquín González Fernández, fue el primer director del Archivo Histórico Nacional.
TRAYECTORIA
González Antón estudió bachillerato en el lagunero Instituto Cabrera Pinto y los cursos comunes de Filosofía y Letras en la ULL entre 1963 y 1965. Posteriormente, se trasladó a Madrid para realizar la especialidad de Geografía e Historia en la Universidad Complutense (1965-1968). Tras una larga carrera profesional, en 1995 abandonó voluntariamente la dirección del Museo Etnográfico para dedicarse en exclusiva al Museo Arqueológico que sería inaugurado, en su primera fase, en octubre de 1997, en las nuevas instalaciones del antiguo Hospital Civil Nuestra Señora de los Desamparados, concluyendo la fase expositiva en enero de 2002.
Una vez en la dirección, comenzó una prolífica actividad editorial. Así, en 1989 creó y dirigió la revista ERES. Serie de Arqueología. Igualmente, en 1991, creó conjuntamente con el Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife una línea de publicaciones monográficas, así como una serie de recursos audiovisuales divulgativos sobre la protohistoria de las Islas (2005).
Asimismo, ocupó puestos importantes y desempeñó labores decisivas en todo lo relacionado con la gestión del patrimonio histórico-artístico y etnográfico, especialmente durante su etapa de inspector de Patrimonio Histórico de Tenerife (1990-2002). Bajo su dirección se realizaron diferentes cartas e inventarios arqueológicos, como el inventario de los grabados rupestres de Los Baldíos (La Laguna); las cartas arqueológicas de Arafo, Guía de Isora, Masca, Parque Rural de Teno y laderas de Campeche, en San Juan de la Rambla, entre otras.
También intervino en diversas excavaciones arqueológicas, como en la ermita de San Benito (La Laguna); el yacimiento Zanata (El Tanque); Tomaseche (El Tanque); el Convento de San Bernardo (Los Silos); canales y cazoletas de Arico; Punta de Rasca (Arona) y Mesa del Mar (Tacoronte).
De igual modo, fueron muy importantes los planes especiales de protección encargados por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias que dirigió, destacando los de 1991: Comarca de Teno; Yacimiento Arqueológico de Belmaco (Mazo, La Palma); Conjunto Arqueológico del Barranco Cabrera (El Sauzal); yacimiento arqueológico de Guargacho (San Miguel) y conjunto etnográfico de los Hornos de Cal (Puerto de la Cruz).
DOCENCIA Y LÍNEAS DE TRABAJO
González Antón poseyó una fuerte vocación docente que desempeñó como director y profesor de numerosos cursos y seminarios, así como en la participación en numerosos congresos. Siguió a lo largo de su vida científica cinco líneas principales de investigación: el estudio de la cerámica prehispánica y popular de Canarias; la etnohistoria y aculturación del Archipiélago en los años 80 del siglo pasado; la arqueología y museografía de las momias guanches; la investigación sobre la colonización y el poblamiento humano de las Islas y el estudio de la mujer en la protohistoria de Tenerife, que desarrolló una vez ya jubilado.