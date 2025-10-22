El CIIF convierte a Santa Cruz de Tenerife en un gran puente del audiovisual entre Europa y América Latina

El Canary Islands International Film Market (CIIF Market) desplegará su programación en Santa Cruz de Tenerife la próxima semana, del lunes 27 al viernes 31 de octubre, con el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey como sede principal. La vigesimoprimera edición del mercado cinematográfico se presentó este martes, en un acto que contó con la participación del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez; la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, y el director del CIIF Market, Guillermo Ríos.
En la presentación se anunciaron los proyectos seleccionados, así como la programación oficial del encuentro, que puede consultarse al detalle en su sitio web: www.ciifmarket.com. Tal y como se destacó, la iniciativa se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico entre productores, distribuidores e inversores europeos, con el objetivo de impulsar la financiación y fomentar la coproducción internacional de largometrajes, documentales y series de televisión en el mercado global. En esta ocasión, se han seleccionado proyectos de España, Perú, Chile, Panamá, Portugal, México, Colombia y Argentina.
La iniciativa incluye jornadas profesionales, pitchings, encuentros one-to-one, paneles, proyecciones, formación y networking. En sus 21 ediciones, destacó Ríos, “CIIF Market ha contribuido a fortalecer los tejidos creativo y empresarial del sector, sirviendo de puente entre Europa y Latinoamérica y posicionando a las Islas como un espacio de encuentro, talento y oportunidades”.
“Cada edición reafirma nuestro compromiso con la internacionalización del audiovisual y el impulso de la industria local -agregó-, conectando a productores, distribuidores, inversores y nuevas voces que están transformando la manera de contar historias. Muchos de los proyectos que han pasado por el mercado se han convertido en producciones consolidadas, presentes en festivales y pantallas de todo el mundo”.
El Espacio Price albergará el 31 de octubre la jornada de clausura, en la que se entregarán los premios
CIIF Market está organizado por Festeam, Comunicación y Eventos, y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, a través del Área de Cultura, Museos y Deportes; el Gobierno de Canarias, por medio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Proexca; el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la Sociedad de Desarrollo, y Macaronesia Films. Además, colaboran Turismo de Tenerife (Tenerife Film Commission) y el Clúster Audiovisual de Canarias, entre otras entidades.
ACTIVIDADES
La agenda del CIIF Market comienza el lunes con diferentes actividades que facilitarán a los participantes establecer los primeros contactos profesionales y compartir sus proyectos. El martes se desarrollará una jornada de encuentro con la industria local que incluirá el panel Producir en Canarias: las claves del engranaje financiero y visitas a distintas localizaciones. El miércoles desarrollarán, entre otras actividades, video pitchings y reuniones one-to-one para favorecer alianzas estratégicas.
Para el jueves se contemplan nuevas presentaciones de empresas y el panel Case Studies: coproducciones Internacionales en Canarias, junto con la proyección, en el nuevo Espacio Price, de la película Me dicen el Panzer, del panameño Rodrigo Quintero Arauz, y un coloquio con sus creadores.
Finalmente, el viernes 31 de octubre se llevará a cabo la entrega de premios y la clausura del CIIF Market, también en el Espacio Price, seguida de la proyección especial de Bajo un volcán, un largometraje de Hugo Martín Cuervo, rodado íntegramente en Tenerife, con la presentación de parte de su equipo.